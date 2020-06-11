2020-06-11T07:07:34+03:00
Общество

Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в праздничные дни июня

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Дальневосточный Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в праздничные дни июня.

11 июня (четверг) офисы будут работать в обычном режиме с учетом территориальных особенностей и производственного календаря, с актуальным режимом можно ознакомиться на сайте банка.

12 июня (пятница) – нерабочий день для всех офисов Дальневосточного Сбербанка.

13 и 14 июня (суббота и воскресенье) офисы будут работать по стандартным режимам работы субботы и воскресенья.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Напоминаем, что корпоративные клиенты смогут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в эти дни будут работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

- 900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

- 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

- 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

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