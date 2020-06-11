В Приморье вынесли приговор снайперу Денису Краскину, воевавшему в Сирии - 16 лет строгого режима

11 Июнь 2020 2020-06-11T07:18:27+03:00

Морпеху дали 16 лет лишения свободы. Фото: личная страница супруги обвиняемого в сети.

Морпеха обвинили в педофилии, военный суд постановил выплатить семье пострадавшего ребенка 550 тысяч рублей

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В Приморье вынесли приговор по резонансному делу сержанта Дениса Краскина. Его обвинили в педофилии - по версии следствия, в июле прошлого года он приставал к ребенку знакомой на вечеринке в честь дня ее рождения.

Прокуратура запросила 18 лет. Суд решил - 16 лет колонии и 550 тысяч компенсации.

Родственники Дениса уверены в его невиновности и планируют обжаловать приговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU