В Приморье вынесли приговор снайперу Денису Краскину, воевавшему в Сирии - 16 лет строгого режима
В Приморье вынесли приговор по резонансному делу сержанта Дениса Краскина. Его обвинили в педофилии - по версии следствия, в июле прошлого года он приставал к ребенку знакомой на вечеринке в честь дня ее рождения.
Прокуратура запросила 18 лет. Суд решил - 16 лет колонии и 550 тысяч компенсации.
Родственники Дениса уверены в его невиновности и планируют обжаловать приговор.
Приморский снайпер-участник боев в Сирии попал в скандал с педофилией
Отличник службы, как считают родственники и друзья, стал жертвой мести выпившей женщины [фото]
К ЧИТАТЕЛЯМ
Знаете больше об этом событии? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU