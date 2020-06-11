«Ростелеком» предлагает приморцам «Цифровую помощь»

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:25:05+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ростелеком» в Приморском крае запустил новый сервис «Цифровая помощь». Теперь клиенты компании могут получить услуги по установке антивируса, оптимизации работы компьютера, установке программного обеспечения, драйверов и прикладных приложений. Работы оказываются абонентам консультационно по телефону или с помощью удаленного подключения через интернет к оборудованию физического лица.

«Мы знаем о востребованности ИТ-поддержки у наших клиентов, ведь определенный процент обращений в контакт-центр не связан с работой наших традиционных услуг. Именно поэтому был запущен сервис “Цифровая помощь”. С ним клиенты компании могут решить практически любой вопрос: от установки программного обеспечения на компьютер до проблем, связанных с некорректной работой абонентского устройства. Особенно важно, что работы проводятся удаленно, а значит, не нужно ждать приезда мастера. Абонент сможет получить помощь здесь и сейчас», — рассказала Евгения Попова, директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком».

Услуга «Цифровая помощь» предоставляется как разово, так и в виде подписки на 6 месяцев с неограниченным количеством обращений. Технический специалист в удобное для клиента время проведет полную диагностику, проверку и оптимизацию системы, установит необходимое программное обеспечение, прикладные приложения, поможет высвободить дополнительное место на дисках, а также проконсультирует вопросам безопасной работы в интернете и даст рекомендации по созданию и хранению безопасных паролей. Также существует отдельная разовая опция по установке и настройке антивирусного программного обеспечения.

Подключить «Цифровую помощь» можно в Едином личном кабинете на сайте «Ростелекома» по ссылке www.rt.ru, через Единый контактный центр по бесплатному номеру телефона 8 800 100 08 00, а также обратившись в офисы продаж и обслуживания компании.

После подключения услуги, ее стоимость будет добавлена в счет за услуги связи.

ИСТОЧНИК KP.RU