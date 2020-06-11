2020-06-11T08:28:24+03:00
Общество

Открывшиеся после карантина МФЦ обеспечат медицинскими масками

Партийцы решили помочь обезопасить заявителей, в том числе, пожилых людей возраста 65+
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Открывшиеся после карантина МФЦ обеспечат медицинскими маскамиОткрывшиеся после карантина МФЦ обеспечат медицинскими масками
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Региональное отделение «Единой России» направили для обеспечения работы МФЦ и мест приема документов 14 тысяч медицинских масок. Индивидуальные средства защиты будут доставлены во все 60 многофункциональных центров и окна приема «Мои документы», действующие на территории Приморского края.

В понедельник, 8 июня Центры предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в Приморье, приостановившие свою работу из-за коронавируса, вновь открылись для очного приема. В текущей эпидемиологической обстановке очень важно обеспечить безопасность заявителей. В том числе, пожилых людей возраста 65+, для которых продлен режим самоизоляции.

«Партийцы из «Единой России» проанализировали сигналы с мест. Многие пожилые люди не имеют санитарных масок, а их доля среди обращающихся высокая. Мы развезем маски по территориям и будем обеспечивать ими заявителей. Отмечу, что снятие ограничительных мер проводится под контролем соблюдения всех необходимых санитарных норм и требований безопасности: с соблюдением “социальной дистанции”, измерением температуры. Для граждан возраста 65+ мы сделали “чистый день”, когда принимаем только пожилых людей», – рассказал директор МФЦ Приморского края Сергей Александров.

Открывшиеся после карантина МФЦ обеспечат медицинскими масками

Открывшиеся после карантина МФЦ обеспечат медицинскими масками

Директор МФЦ Приморского края также уточнил, что до снятия всех ограничительных мер по коронавирусу прием будут вести по ограниченному перечню услуг. В их числе – государственный кадастровый учет, выдача и замена паспорта гражданина РФ, регистрационный учет граждан по месту пребывания и месту жительства, проведение экзаменов на право управления транспортными средствами, выдача водительского удостоверения, выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, предоставление ряда социальных выплат и так далее. Полный список услуг находится на портале МФЦ Приморского края. Записаться на прием можно по телефонам: 8 (423) 222-11-11 и 201-01-56.

Как ранее отметил губернатор Приморского края, секретарь регионального отделения «Единой Росси» Олег Кожемяко, по открытию многофункциональных центров было очень много обращений от жителей Приморского края.

Открывшиеся после карантина МФЦ обеспечат медицинскими масками

Открывшиеся после карантина МФЦ обеспечат медицинскими масками

«Это важно и нужно людям – граждане много об этом писали в социальные сети. При этом снятие ограничительных мер должно сопровождаться контролем за соблюдением всех необходимых санитарных норм, требований безопасности», – сказал Олег Кожемяко.

На наседании оперативного штаба 9 июня глава Приморья также напомнил, что соблюдение всех необходимых санитарных норм, в том числе на предприятиях, которые уже открыты, должно стать непреложным правилом для того, чтобы не возникали новые вспышки заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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