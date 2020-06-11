2020-06-11T08:37:27+03:00
Происшествия

40 пациентов в тяжелом состоянии: новые случаи заражения COVID-19 выявлены в Приморье

Опасная инфекция уже подтвердилась у 2609 местных жителей
Милана СОКОЛ
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Новые случаи инфекции выявлены в ПриморьеНовые случаи инфекции выявлены в ПриморьеФото: Иван МАКЕЕВ
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Приморье озвучил актуальные данные по заболеваемости в крае. За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 57 местных жителей. Всего с начала эпидемии инфекция диагностирована у 2609 приморцев. 25 человек не смогли справиться с болезнью. 1614 пациентов – успешно прошли лечение.

За последние 24 часа состояние ухудшилось у четырех пациентов инфекционных госпиталей.

– На лечении находится 915, из них 40 – тяжелых пациентов. Лидерами по числу заболевших остаются крупные города Приморья: Владивосток, Находка, Уссурийск, по заболеваемости на 100 тысяч населения – Находка, Владивосток, Партизанский район и Арсеньев, – прокомментировала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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