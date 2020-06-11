2020-06-11T09:20:39+03:00
Общество

Губернатор сделал заявление, касающееся снятия ограничений в Приморье

По мнению главы края, переходить к следующему этапу послаблений пока нельзя. Кожемяко поручил усилить контроль
Милана СОКОЛ
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Губернатор заявил, что Приморье пока не может полностью снять ограничениеГубернатор заявил, что Приморье пока не может полностью снять ограничениеФото: primorsky.ru
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Олег Кожемяко на ежедневном заседании оперативного штаба высказался по поводу смягчения действующего режима повышенной готовности в Приморье. Губернатор уверен, что эпидобстановка в крае не позволяет перейти к следующему этапу снятия ограничений. При этом глава края поручил усилить работу административных комиссий, чтобы избежать очередной вспышки эпидемии коронавируса.

– На данный момент послаблений в работе административных комиссий быть не может. Предприятия открываются. И, чтобы мы не остановились на текущем этапе снятия ограничений, должен продолжаться строгий контроль за соблюдением ими санитарных требований, – отметил Олег Кожемяко.

Напомним, режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Приморье еще в середине марта. Краевые власти перешли к поэтапному снятию ограничений, однако до полной отмены режима и возвращению края к привычной жизни, речи пока не идет.

На сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 2609 жителей Приморья. В среднем за сутки выявляется 50 новых случаев заболевания. Победить опасную инфекцию смогли 1614 человек. 25 приморцев скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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