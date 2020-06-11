Во Владивостоке в День России будет душно

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:12:51+03:00

В крае осадков почти не ожидается. Столица Приморья тоже обойдется без дождя

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На большей территории Приморского края сейчас ясно: начался интенсивный прогрев воздуха. По прогнозу сайта Примпогода, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Максимальные температуры станут до 3 градусов ниже, чем вчера. В ближайшие сутки вихрь сместится на Сахалин и Охотское море, а в Приморье погода дожди прекратятся. Минимальная температура в континентальных районах понизится на 2 — 4 градуса. На побережье температура останется без изменений.

В День России погода в крае ожидается с переменной облачностью. Большую часть осадков не будет, лишь вечером подойдет малоактивный фронт и в отдельных районах могут пройти кратковременные дожди, не исключена гроза.

Во Владивостоке сегодня при 100% влажности и высокой температуре воздуха душно. Завтра в столице Приморья солнца станет еще больше, а осадков не предвидится. Несмотря на обилие солнца, погода будет не совсем комфортной — духота сохранится.

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ИСТОЧНИК KP.RU