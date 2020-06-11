Сквер имени Сергея Лазо на Русском острове полностью реконструировали сотрудники ГУФСИН

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:46:18+03:00

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Во Владивостоке полностью восстановили сквер имени Сергея Лазо. После капитальной реконструкции состоялось торжественное открытие сквера. Восстановительные работы были проведены по инициативе начальника ГУФСИН Вадима Версткина, а впечатляющего результата удалось достичь общими усилиями молодых сотрудников и ветеранов Главного управления и КП-49.

В открытии обновленного сквера приняли участие руководители правоохранительных и государственных структур, законодательной власти, представители общественности и жители города.

Сквер имени героя гражданской войны Сергея Лазо на острове Русский на протяжении многих лет был заброшен. В рамках "Года памяти и славы" и заключенных ранее соглашений о взаимодействии с губернатором Приморского края и администрацией г. Владивостока начальник ГУФСИН генерал-майор внутренней службы Вадим Версткин выступил с инициативой реконструкции памятника и сквера.

Инициатива реконструировать сквер принадлежит Вадиму Версткину. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

В течение нескольких недель молодыми сотрудниками, ветеранами УИС и осужденными был проведен комплекс восстановительных работ. Территория была очищена от мусора и листвы, пришлось даже демонтировать остовов металлических конструкций и затем восстановить сам памятник, а также установить урны и скамейки. Существенный вклад внесли сотрудники КП-49, а в ИК-41 были изготовлены и подарены городу эксклюзивные скамейки с элементами ковки, ставшие украшением сквера.

В торжественном открытии приняли участие начальник ГУФСИН Вадим Версткин, глава Владивостока Олег Гуменюк, председатель Думы Владивостока Андрей Брик, президент Приморской торгово-промышленной палаты Борис Ступницкий, руководители правоохранительных и государственных структур, законодательной власти, представители общественности, руководство Главного управления и учреждений, местные жители.

Вадим Версткин подчеркнул важность сохранения исторической памяти и благоустройства памятников и скверов.

Памятник Сергею Лазо. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

В своих выступлениях Олег Гуменюк и Борис Ступницкий выразили благодарность руководству и сотрудникам ГУФСИН за активную позицию и участие в работах по благоустройству городских территорий.

Завершилось мероприятие коллективной высадкой саженцев пихты. 34 хвойных дерева были посажены на территории сквера с учетом экспертного мнения ландштафтных дизайнеров и экологов. Это стало вкладом сотрудников в создание комфортной городской среды.

Открытие сквера имени Сергея Лазо. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

Шефство над сквером Лазо возьмут сотрудники КП-49, которые и в дальнейшем будут поддерживать на нем порядок.

Восстанавливая памятники, сотрудники ГУФСИН вносят свой вклад в сохранение исторической памяти о героическом прошлом и воспитание чувства патриотизма у молодого поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU