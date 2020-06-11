Сквер имени Сергея Лазо на Русском острове полностью реконструировали сотрудники ГУФСИН
Во Владивостоке полностью восстановили сквер имени Сергея Лазо. После капитальной реконструкции состоялось торжественное открытие сквера. Восстановительные работы были проведены по инициативе начальника ГУФСИН Вадима Версткина, а впечатляющего результата удалось достичь общими усилиями молодых сотрудников и ветеранов Главного управления и КП-49.
В открытии обновленного сквера приняли участие руководители правоохранительных и государственных структур, законодательной власти, представители общественности и жители города.
Сквер имени героя гражданской войны Сергея Лазо на острове Русский на протяжении многих лет был заброшен. В рамках "Года памяти и славы" и заключенных ранее соглашений о взаимодействии с губернатором Приморского края и администрацией г. Владивостока начальник ГУФСИН генерал-майор внутренней службы Вадим Версткин выступил с инициативой реконструкции памятника и сквера.
Инициатива реконструировать сквер принадлежит Вадиму Версткину. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю
В течение нескольких недель молодыми сотрудниками, ветеранами УИС и осужденными был проведен комплекс восстановительных работ. Территория была очищена от мусора и листвы, пришлось даже демонтировать остовов металлических конструкций и затем восстановить сам памятник, а также установить урны и скамейки. Существенный вклад внесли сотрудники КП-49, а в ИК-41 были изготовлены и подарены городу эксклюзивные скамейки с элементами ковки, ставшие украшением сквера.
В торжественном открытии приняли участие начальник ГУФСИН Вадим Версткин, глава Владивостока Олег Гуменюк, председатель Думы Владивостока Андрей Брик, президент Приморской торгово-промышленной палаты Борис Ступницкий, руководители правоохранительных и государственных структур, законодательной власти, представители общественности, руководство Главного управления и учреждений, местные жители.
Вадим Версткин подчеркнул важность сохранения исторической памяти и благоустройства памятников и скверов.
Памятник Сергею Лазо. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю
В своих выступлениях Олег Гуменюк и Борис Ступницкий выразили благодарность руководству и сотрудникам ГУФСИН за активную позицию и участие в работах по благоустройству городских территорий.
Завершилось мероприятие коллективной высадкой саженцев пихты. 34 хвойных дерева были посажены на территории сквера с учетом экспертного мнения ландштафтных дизайнеров и экологов. Это стало вкладом сотрудников в создание комфортной городской среды.
Открытие сквера имени Сергея Лазо. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю
Шефство над сквером Лазо возьмут сотрудники КП-49, которые и в дальнейшем будут поддерживать на нем порядок.
Восстанавливая памятники, сотрудники ГУФСИН вносят свой вклад в сохранение исторической памяти о героическом прошлом и воспитание чувства патриотизма у молодого поколения.
ИСТОЧНИК KP.RU