2020-06-11T11:11:25+03:00
Общество

Аналитики рассказали, в каком возрасте жители Владивостока достигают финансовой независимости

Поделиться:
Аналитики рассказали, в каком возрасте жители Владивостока достигают финансовой независимостиАналитики рассказали, в каком возрасте жители Владивостока достигают финансовой независимости
Изменить размер текста:

Жители Владивостока, по их мнению, становятся финансово независимыми к 25 годам. На оценку возраста финансовой независимости больше всего влияют два фактора — возраст россиян и уровень их благосостояния, выяснила компания «Сбербанк страхование жизни» в ходе исследования, проведенного накануне Дня России (Дня независимости) в 37 городах страны с населением более 500 тысяч человек.

В ходе опроса респондентов просили ответить на вопрос: «с какого возраста, по вашему мнению, люди в нашей стране как правило становятся финансово независимыми?» По данным исследования, чем меньше возраст респондентов, тем оптимистичнее оценка. Так, люди до 30 лет полагают, что материальная независимость наступает в 22 года. По версии 30-40-летних это происходит в 24 года, 40-50-летних — в 26 лет, а людей старше 60 — в 27 лет.

Согласно опросу, раньше всего материальную свободу обретают жители Хабаровска (24,9 года), позже всего — Ростова-на-Дону (27,5 года). Жители Владивостока, по их собственной оценке, достигают финансовой независимости к 25 годам. Это чуть раньше, чем в среднем по стране (26 лет).

«Скорее всего, под возрастом финансовой независимости участники опроса подразумевали тот момент жизни, когда они начали сами себя обеспечивать, - отметил Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк. - В этом возрасте важно начинать формировать финансовую подушку безопасности на будущее. Помочь в этом может накопительное страхование жизни. Этот инструмент для создания резерва помогает не только накапливать средства, но и обеспечивает страховой защитой жизнь и здоровье клиента на весь период действия договора. Далее необходимо подумать о том, как можно приумножить свои накопления. Для этого мы рекомендуем обратить внимание на инвестиционные продукты Сбербанк Управление Активами».

Опрос также показал, что 54% родителей, имеющих взрослых детей, время от времени помогают им материально даже после того, как дети начали самостоятельно себя обеспечивать. 62% респондентов сообщили, что сами оказывают помощь родителям и пожилым родственникам. Доля родителей из Владивостока, помогающих своим взрослым детям, составляет 49%, в то время как помощь родителям оказывают 70% респондентов из этого города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» установил 500 видеокамер в Приморском крае
Самоизоляция по-владивостокски, город сковали 8-балльные пробки
Аналитики рассказали, в каком возрасте жители Владивостока достигают финансовой независимости
Сквер имени Сергея Лазо на Русском острове полностью реконструировали сотрудники ГУФСИН
Во Владивостоке в День России будет душно
Губернатор сделал заявление, касающееся снятия ограничений в Приморье
ФСБ накрыло в городе Артеме нарколабораторию
40 пациентов в тяжелом состоянии: новые случаи заражения COVID-19 выявлены в Приморье
Открывшиеся после карантина МФЦ обеспечат медицинскими масками
«Ростелеком» предлагает приморцам «Цифровую помощь»
В Приморье вынесли приговор снайперу Денису Краскину, воевавшему в Сирии - 16 лет строгого режима
Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в праздничные дни июня
Морские львы на площади Луговой устроили игры: с топиарных фигур сняли защитную пленку
Гоп-стоп во владивостокском интернет-кафе
Детеныша косули от собачьих клыков спас фермер, а отправил на реабилитацию охотнадзор Приморья
Энергетики ДРСК обеспечат электроэнергией спортивную базу «Олимпийская»
Через 5 дней у турбизнеса Приморья будет план восстановления
Прокурор требует 18 лет для снайпера, обвиняемого в домогательстве к 6-летнему мальчику в Приморье
Сбербанк запустил для владельцев бизнеса приложение персональной аналитики «СберСоветник»
Многоквартирный дом сдадут в конце июня во Владивостоке в районе «Снеговая падь»
Почти 27 тонн краба в Приморье запретили продавать из-за найденной кишечной палочки
Почти на миллиард рублей уменьшился дефицит бюджета Приморья
Звезды помогут: гостиницы прошедшие классификацию заработают в Приморье раньше других
Промышленные предприятия Приморья поддержит специальный фонд
Морские ежи против COVID-19: ученые в Приморье разрабатывают противовирусный препарат
Экстренное предупреждение объявлено в Приморье: спасатели сообщили о надвигающемся ливне
«Прямо на голову падают»: полчища гусениц атаковали Советский район Владивостока
Нечестный житель Лесозаводска надувал желающих нечестно получить права
«Кувыркалась знатно»: автомобиль едва не угодил в речку на трассе в Приморье