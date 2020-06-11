Аналитики рассказали, в каком возрасте жители Владивостока достигают финансовой независимости

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:11:25+03:00

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Жители Владивостока, по их мнению, становятся финансово независимыми к 25 годам. На оценку возраста финансовой независимости больше всего влияют два фактора — возраст россиян и уровень их благосостояния, выяснила компания «Сбербанк страхование жизни» в ходе исследования, проведенного накануне Дня России (Дня независимости) в 37 городах страны с населением более 500 тысяч человек.

В ходе опроса респондентов просили ответить на вопрос: «с какого возраста, по вашему мнению, люди в нашей стране как правило становятся финансово независимыми?» По данным исследования, чем меньше возраст респондентов, тем оптимистичнее оценка. Так, люди до 30 лет полагают, что материальная независимость наступает в 22 года. По версии 30-40-летних это происходит в 24 года, 40-50-летних — в 26 лет, а людей старше 60 — в 27 лет.

Согласно опросу, раньше всего материальную свободу обретают жители Хабаровска (24,9 года), позже всего — Ростова-на-Дону (27,5 года). Жители Владивостока, по их собственной оценке, достигают финансовой независимости к 25 годам. Это чуть раньше, чем в среднем по стране (26 лет).

«Скорее всего, под возрастом финансовой независимости участники опроса подразумевали тот момент жизни, когда они начали сами себя обеспечивать, - отметил Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк. - В этом возрасте важно начинать формировать финансовую подушку безопасности на будущее. Помочь в этом может накопительное страхование жизни. Этот инструмент для создания резерва помогает не только накапливать средства, но и обеспечивает страховой защитой жизнь и здоровье клиента на весь период действия договора. Далее необходимо подумать о том, как можно приумножить свои накопления. Для этого мы рекомендуем обратить внимание на инвестиционные продукты Сбербанк Управление Активами».

Опрос также показал, что 54% родителей, имеющих взрослых детей, время от времени помогают им материально даже после того, как дети начали самостоятельно себя обеспечивать. 62% респондентов сообщили, что сами оказывают помощь родителям и пожилым родственникам. Доля родителей из Владивостока, помогающих своим взрослым детям, составляет 49%, в то время как помощь родителям оказывают 70% респондентов из этого города.

ИСТОЧНИК KP.RU