Самоизоляция по-владивостокски, город сковали 8-балльные пробки

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:46:35+03:00

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Масштабные транспортные заторы сковали основные магистрали Владивостока. Впервые с начала самоизоляции, сервис «Яндекс.Пробки» оценивает загруженность на дорогах городах в 8 баллов. В преддверии затяжных выходных, карта приморской столицы продолжает «краснеть».

По сообщениям горожан, значительно осложнено движение с Луговой в направлении Баляева, далее на Рудневский мост, Выселковую и Бородинскую. Скована пробкой на везд из города Снеговая.

Масштабный коллапс во всех направлениях на Некрасовком путепроводе, самой Некрсасовской, Гоголя и проспекте Красного Знамени. С Гоголя замедленно движется транспорт на Золотой мост, затор во всех направлениях на верхней станции фуникулера. Осложнено движение по Народному проспекту в сторону Военного шоссе.

По Светланской пробка от остановки общественного транспорта «Цирк» до «Авангарда». С проспекта Красоты затор по улице Капитана Шефнера.

Транспортные заторы сковали ВладивостокФото: Яндекс.Пробки

ИСТОЧНИК KP.RU