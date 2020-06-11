2020-06-11T11:52:35+03:00
Общество

«Ростелеком» установил 500 видеокамер в Приморском крае

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В Приморском крае начала действовать интеллектуальная система видеонаблюдения от компании «Ростелеком». 500 видеокамер установлены на улицах и местах массового скопления* людей в 6 городах: Владивосток, Артём, Арсеньев, Уссурийск, Большой Камень, Находка. Благодаря сбору и аналитике данных с помощью систем видеонаблюдения в режиме реального времени городские службы и правоохранительные органы могут дистанционно контролировать обстановку, оперативно реагировать на события и предотвращать негативные ситуации.

Комплекс реализован по заказу правительства Приморского края в рамках проекта «Создание системы интеллектуального видеонаблюдения для Приморского края».

Константин Волошин, министр цифрового развития и связи Приморского края: «Видеонаблюдение сегодня является неотъемлемой частью современной городской инфраструктуры. Камеры оснащены интеллектуальной системой видеоаналитики, которая способна фиксировать противоправные действия, а технология биометрии позволяет распознавать лица даже в масках и очках».

На первом этапе система видеонаблюдения будет направлена на выявление нарушителей «социальной дистанции» и масочного режима, а также отслеживать скопления людей в общественных местах. В дальнейшем система видеонаблюдения может стать частью многоуровневой инфраструктуры управления городом. Это позволит создать комфортную и безопасную среду для жизни.

Технологии интеллектуального видеонаблюдения впервые реализованы в Приморском крае – установлены камеры высокого разрешения с возможностью ночной съемки и развернута специальная платформа с модулями аналитики и распознавания лиц. Ранее использовались только обычные видеокамеры, что влияло на качество изображения.

Руслан Тулаганов, директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком»: «У «Ростелекома» есть опыт внедрения проектов в области безопасности и большие возможности в этой сфере благодаря использованию новых технологий, цифровых решений, а самое главное — мощной телеком-инфраструктуры. Для реализации проекта нашими специалистами в сжатые сроки было смонтировано специальное оборудование в центре обработки данных во Владивостоке, настроена платформа для аналитики данных с камер видеонаблюдения, и произведен непосредственно сам монтаж видеокамер».

Система видеонаблюдения может быть использована для помощи в обеспечении правопорядка и безопасности жителей. Также ее можно расширить за счет внедрения дополнительных модулей аналитики, таких как распознавание номеров автомобилей, контроль уборочной техники муниципальных служб и многих других.

* скверы, рынки, площади, остановки общественного транспорта, торговые центры, спортивные площадки и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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