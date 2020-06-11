Энергетики перешли в режим повышенной готовности

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:09:29+03:00

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Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК») с 16.00 11 июня на период праздничных и выходных дней перешли на работу в режиме повышенной готовности.

На предприятии составлены графики круглосуточного дежурства оперативного, административного и ремонтного персонала. Для обеспечения устойчивой работы электросетевых объектов компании подготовлено 99 бригад и 186 единиц техники, подготовлен запас материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ.

Согласно прогнозу, на предстоящих выходных в крае возможно ухудшение погодных условий. В связи с этим не исключён риск нарушения электроснабжения и повреждения линий электропередачи. В период непогоды жителям надо быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК – 8-800-1000-397.

ИСТОЧНИК KP.RU