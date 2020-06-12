«Дикари, не на охоту, а на прогулку»: едва установленные во Владивостоке топиарии, атаковали горожане

12 Июнь 2020 2020-06-12T03:17:07+03:00

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Топиарные фигуры, заботливо установленные городскими службами в разных районах Владивостока, уже подверглись нападкам. Садовые формы, призванные украсить облик приморской столицы, оказались местом для игр отдыхающих на Некрасовской детей. Подобное поведение родителей, которые не просто игнорировали, а поощряли шалости, помогая забраться своим чадам на конструкции, многих возмутило.

Фото с прогулки на улице Некрасовской разлетались по социальных сетям Приморья.

«Да что за дикари то...ну ничего нельзя сделать. Слушайте, надо уже наказывать и наказывать серьезно», «Не на охоту, а на прогулку», «Штрафы и 15 суток общественных работ спасут этих дикарей», «Во всех странах стоят и никто на них на лезет! А наши !!!», «Дети, дети, дети, а все от родителей идет воспитание этих детей. Судя по всему, какие родители, такие и их дети, результат на фото» – с негодованием отмечают жители приморской столицы.

Подобное поведение возмутило многих жителей города. Фото: vlnews24

Напомним, администрация Владивостока благоустраивает скверы и улицы города, украшая их топиарными фигурами. Так, на Некрасовской установили оленя и косюлю, которые уже подверглись нападкам. На пересечении Луговой и Светланской установили композицию в виде морских львов. А в Центральном сквере на Светланской поселились милые бегемоты. В сквере на Гайдамаке установили топиарий в форме солдатской каски. Всего в этом году Владивосток украсят 30 топиарных фигур — они будут оформлены в 11 композиций в разных районах города.

Власти города просят местных жителей ни в коем случае не зализать на фигуры, это попросту может повредить конструкции.

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ИСТОЧНИК KP.RU