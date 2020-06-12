Массовые проверки: приморских водителей ждут масштабные рейды в выходные

12 Июнь 2020 2020-06-12T04:22:34+03:00

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С 12 по 14 июня личный состав Госавтоинспекции Приморья перешел на усиленный режим работы. Во время длительных выходных полицейские устроят рейды по выявлению пьяных водителей и других правонарушений. На дорогах края пройдут массовые проверки.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, на особый контроль возьмут именно нетрезвых водителей. По статистике, именно в период праздников и выходных увеличивается число «пьяных» ДТП. Так, во время майских праздников в Приморье произошло 417 аварий, в 86% случаев происшествия случились из-за грубых нарушений ПДД. 31 ДТП случилось из-за водителей в состоянии опьянения. Праздники закончились гибелью 7 человек и травмированием 70, пострадали 9 несовершеннолетних.

Полицейские напоминают о соблюдении правил перевозки детей с использованием специальных удерживающих устройств. Также специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и другие правила. Это поможет избежать печальных последствий.

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ИСТОЧНИК KP.RU