«Сейчас рванет, рядом бочка с горючим»: очевидцы засняли полыхающий на приморской трассе
Один из автомобилистов заснял на приморской трассе горящее авто. По словам мужчины, ЧП произошло недалеко от Преображения после села Беневское. Очевидец отметил, что людей рядом с полыхающим джипом не видно, добавив, что рядом стоит бочка
– Бочка сейчас наверное скоро взорвется. Похоже, что там горючее. Так глянул, в машине никого не видать, – поделился очевидец. При этом мужчина решил отъехать на безопасное расстояние и продолжил снимать.
Автомобиль загорелся на трассе в Приморье.Видео: предоставлено очевидцами
Редакция обратилась для разъяснения ситуации в пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.
Сообщение о ЧП поступило на пульт пожарно-спасательной службы Лазовского муниципального района 12 июня в 09:34. Автомобиль УАЗ «Патриот» загорелся на 19 километре автодороги Лазо - Заповедное. К моменту приезда специалистов автомобиль был полностью объят огнем.
– Приступив к тушению, в 10:01 пожар был локализован, а в 10:06 полностью ликвидирован на площади 6 квадратных метров. Никто не пострадал. На тушении были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники, – прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.
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ИСТОЧНИК KP.RU