2020-06-12T08:20:09+03:00
Происшествия

«Сейчас рванет, рядом бочка с горючим»: очевидцы засняли полыхающий на приморской трассе

Причины происшествия в Лазовском районе уточняются [видео]
Ярослав ЮРИН
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Машина загорелась на трассеМашина загорелась на трассеФото: принтскрин видео.
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Один из автомобилистов заснял на приморской трассе горящее авто. По словам мужчины, ЧП произошло недалеко от Преображения после села Беневское. Очевидец отметил, что людей рядом с полыхающим джипом не видно, добавив, что рядом стоит бочка

– Бочка сейчас наверное скоро взорвется. Похоже, что там горючее. Так глянул, в машине никого не видать, – поделился очевидец. При этом мужчина решил отъехать на безопасное расстояние и продолжил снимать.

Автомобиль загорелся на трассе в Приморье.Видео: предоставлено очевидцами

Редакция обратилась для разъяснения ситуации в пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о ЧП поступило на пульт пожарно-спасательной службы Лазовского муниципального района 12 июня в 09:34. Автомобиль УАЗ «Патриот» загорелся на 19 километре автодороги Лазо - Заповедное. К моменту приезда специалистов автомобиль был полностью объят огнем.

– Приступив к тушению, в 10:01 пожар был локализован, а в 10:06 полностью ликвидирован на площади 6 квадратных метров. Никто не пострадал. На тушении были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники, – прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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