2020-06-12T08:17:41+03:00
Происшествия

«Ты что творишь, от тебя перегаром несет»: бешеный «мячик» едва не спровоцировал серьезное ДТП в Приморье

Очевидцы уверяют, что пьяный мужчина в салоне с ребенком выехал на встречную полосу. Позже похожее авто попало под поезд [видео]
Милана СОКОЛ
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Автомобилист догнал мужчину, который создал аварийную ситуацию на дорогеАвтомобилист догнал мужчину, который создал аварийную ситуацию на дороге
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В неприятной ситуации оказался водитель из Приморья, когда встречное авто буквально вытеснило его с трассы. Очевидец уверяет, что неуправляемый Nissan Mach выехал на встречную полосу. Мужчина чудом уцелел, пытаясь избежать ДТП.

– В Артеме, в районе Птичника в сторону Штыково, поднимался на перевал , как вдруг прям мне в лоб поехал Nissan March, пришлось уходить от столкновения, что чуть не улетел с трассы.

Автомобилист решил разобраться в ситуации и догнал неадекватного водителя. Как уверяет мужчина, рулевой малолитражки был изрядно пьян. При этом, судя по видео, размещенном в популярной автомобильной группе, в салоне авто находилась и девочка-подросток.

Водителю пришлось догонять автомобилиста, который едва не протаранил его машину.Видео: dps_vl

Судя по всему, в ближайшее время записью заинтересуются сотрудники полиции. Стоит отметить, что чуть позже в сети также появились фото похожей машины, которая угодила под поезд.

Похожее авто оказалось на рельсах в Михайловском районе Приморья Фото: dps_vl

Похожее авто оказалось на рельсах в Михайловском районе ПриморьяФото: dps_vl

Напомним, сотрудники ГИБДД Приморья в выходные перешли на усиленный режим работы. Инспекторы намерены провести масштабные рейды на дорогах края. Особое внимание будет уделяться пьяным водителям.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

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