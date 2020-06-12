«Ты что творишь, от тебя перегаром несет»: бешеный «мячик» едва не спровоцировал серьезное ДТП в Приморье
В неприятной ситуации оказался водитель из Приморья, когда встречное авто буквально вытеснило его с трассы. Очевидец уверяет, что неуправляемый Nissan Mach выехал на встречную полосу. Мужчина чудом уцелел, пытаясь избежать ДТП.
– В Артеме, в районе Птичника в сторону Штыково, поднимался на перевал , как вдруг прям мне в лоб поехал Nissan March, пришлось уходить от столкновения, что чуть не улетел с трассы.
Автомобилист решил разобраться в ситуации и догнал неадекватного водителя. Как уверяет мужчина, рулевой малолитражки был изрядно пьян. При этом, судя по видео, размещенном в популярной автомобильной группе, в салоне авто находилась и девочка-подросток.
Водителю пришлось догонять автомобилиста, который едва не протаранил его машину.Видео: dps_vl
Судя по всему, в ближайшее время записью заинтересуются сотрудники полиции. Стоит отметить, что чуть позже в сети также появились фото похожей машины, которая угодила под поезд.
Похожее авто оказалось на рельсах в Михайловском районе ПриморьяФото: dps_vl
Напомним, сотрудники ГИБДД Приморья в выходные перешли на усиленный режим работы. Инспекторы намерены провести масштабные рейды на дорогах края. Особое внимание будет уделяться пьяным водителям.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Массовые проверки: приморских водителей ждут масштабные рейды в выходные
ГИБДД перешла на усиленный режим работы, под особым контролем пьяные автомобилисты (подробнее...)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Массовые проверки: приморских водителей ждут масштабные рейды в выходные
ГИБДД перешла на усиленный режим работы, под особым контролем пьяные автомобилисты (подробнее...)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU