«Ты что творишь, от тебя перегаром несет»: бешеный «мячик» едва не спровоцировал серьезное ДТП в Приморье

12 Июнь 2020 2020-06-12T08:17:41+03:00

Очевидцы уверяют, что пьяный мужчина в салоне с ребенком выехал на встречную полосу. Позже похожее авто попало под поезд [видео]

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В неприятной ситуации оказался водитель из Приморья, когда встречное авто буквально вытеснило его с трассы. Очевидец уверяет, что неуправляемый Nissan Mach выехал на встречную полосу. Мужчина чудом уцелел, пытаясь избежать ДТП.

– В Артеме, в районе Птичника в сторону Штыково, поднимался на перевал , как вдруг прям мне в лоб поехал Nissan March, пришлось уходить от столкновения, что чуть не улетел с трассы.

Автомобилист решил разобраться в ситуации и догнал неадекватного водителя. Как уверяет мужчина, рулевой малолитражки был изрядно пьян. При этом, судя по видео, размещенном в популярной автомобильной группе, в салоне авто находилась и девочка-подросток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784551" frameborder="0"></iframe> Водителю пришлось догонять автомобилиста, который едва не протаранил его машину.Видео: dps_vl

Судя по всему, в ближайшее время записью заинтересуются сотрудники полиции. Стоит отметить, что чуть позже в сети также появились фото похожей машины, которая угодила под поезд.

Похожее авто оказалось на рельсах в Михайловском районе ПриморьяФото: dps_vl

Напомним, сотрудники ГИБДД Приморья в выходные перешли на усиленный режим работы. Инспекторы намерены провести масштабные рейды на дорогах края. Особое внимание будет уделяться пьяным водителям.

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ГИБДД перешла на усиленный режим работы, под особым контролем пьяные автомобилисты (подробнее...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU