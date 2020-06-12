2020-06-12T09:35:02+03:00
Происшествия

Густые клубы дыма заполонили Первороченский район Владивостока

Обеспокоенные очевидцы принялись выдвигать догадки и вызывать пожарных [видео]
Ярослав ЮРИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Клубы черного дыма взмыли в воздух в районе Первой РечкиКлубы черного дыма взмыли в воздух в районе Первой РечкиФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Густой едкий дым, окутавший район Первой Речки во Владивостоке, стал причиной волнения местных жителей. Завидев черное облако, очевидцы обратились в пожарную службу города.

Видео, распространенное в социальной сети, напугало многих. Автор ролика высказал опасения по поводу возможного пожара на нефтебазе, расположенной неподалеку.

Густой дым напугал жителей Владивостока.Видео: dps_mesto

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю опасения очевидцев не подтвердили. Специалисты ведомства отметили, что в районе Первой Речки горят покрышки. Более подробная информация уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый мост, длиной больше 30 метров, открыли на федеральной трассе в Приморье
Густые клубы дыма заполонили Первороченский район Владивостока
«Ты что творишь, от тебя перегаром несет»: бешеный «мячик» едва не спровоцировал серьезное ДТП в Приморье
«Сейчас рванет, рядом бочка с горючим»: очевидцы засняли полыхающий на приморской трассе
Массовые проверки: приморских водителей ждут масштабные рейды в выходные
«Дикари, не на охоту, а на прогулку»: едва установленные во Владивостоке топиарии, атаковали горожане
Энергетики перешли в режим повышенной готовности
«Ростелеком» установил 500 видеокамер в Приморском крае
Самоизоляция по-владивостокски, город сковали 8-балльные пробки
Аналитики рассказали, в каком возрасте жители Владивостока достигают финансовой независимости
Сквер имени Сергея Лазо на Русском острове полностью реконструировали сотрудники ГУФСИН
Во Владивостоке в День России будет душно
Губернатор сделал заявление, касающееся снятия ограничений в Приморье
ФСБ накрыло в городе Артеме нарколабораторию
40 пациентов в тяжелом состоянии: новые случаи заражения COVID-19 выявлены в Приморье
Открывшиеся после карантина МФЦ обеспечат медицинскими масками