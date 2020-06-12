Густые клубы дыма заполонили Первороченский район Владивостока

12 Июнь 2020 2020-06-12T09:35:02+03:00

Клубы черного дыма взмыли в воздух в районе Первой Речки Фото: принтскрин видео.

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Густой едкий дым, окутавший район Первой Речки во Владивостоке, стал причиной волнения местных жителей. Завидев черное облако, очевидцы обратились в пожарную службу города.

Видео, распространенное в социальной сети, напугало многих. Автор ролика высказал опасения по поводу возможного пожара на нефтебазе, расположенной неподалеку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784555" frameborder="0"></iframe> Густой дым напугал жителей Владивостока.Видео: dps_mesto

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю опасения очевидцев не подтвердили. Специалисты ведомства отметили, что в районе Первой Речки горят покрышки. Более подробная информация уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU