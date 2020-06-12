Густые клубы дыма заполонили Первороченский район Владивостока
Густой едкий дым, окутавший район Первой Речки во Владивостоке, стал причиной волнения местных жителей. Завидев черное облако, очевидцы обратились в пожарную службу города.
Видео, распространенное в социальной сети, напугало многих. Автор ролика высказал опасения по поводу возможного пожара на нефтебазе, расположенной неподалеку.
Густой дым напугал жителей Владивостока.Видео: dps_mesto
В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю опасения очевидцев не подтвердили. Специалисты ведомства отметили, что в районе Первой Речки горят покрышки. Более подробная информация уточняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU