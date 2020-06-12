2020-06-12T09:33:18+03:00
Общество

Новый мост, длиной больше 30 метров, открыли на федеральной трассе в Приморье

Полностью благоустроить объект в Кировском районе планируется до конца месяца
Милана СОКОЛ
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Новый мост ввели в эксплуатацию в ПриморьеНовый мост ввели в эксплуатацию в ПриморьеФото: primorsky.ru
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Сотрудники АО «Примавтодор» завершили основные работы по строительства моста на 452-м километре федеральной трассы А-370 в Кировском районе края. Конструкция состоит из четырех пролетов, каждый из которых по 8 метров в длину. Ограничений по проезду легкового игрузового транспорта по мосту нет.

– После открытия движения по новому мосту мы приступили к рекультивации объездной дороги. Она очень выручила в свое время автомобилистов, но теперь ее требуется убрать , – уточнили специалисты «Примавтодора».

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, рабочие уже заасфальтировали с обеих сторон подходы к мосту. Полностью завершить все работы на объекте планируется до конца июня.

О печальном состоянии многих мостов в Приморье известно давно. Конструкции то и дело дают трещины или вовсе рушатся. Толь в этом году оказались повреждены минимум три моста в разных районах края. В 2019 году губернатор края Олег Кожемяко заявил о проектировании 19 новых мостов в регионе, строительство которых началось в 2020 году. Самым масштабным в регионе стал проект по строительство мостового перехода на остров Елены. На осуществление которого планируется потратить 59 миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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