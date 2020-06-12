Почти 100 за сутки и новая смерть: Приморье бьет рекорды по заболевшим коронавирусом
Всего за сутки в Приморье зарегистрировано сразу 93 новых случая коронавирусной инфекции. При этом количество выздоровевших за последние 24 часа почти в 5 раз меньше, чем заболевших. C начала эпидемии опасная инфекция подтвердилось уже у 2702 приморцев.
В среднем за последние несколько недель в крае за сутки выявлялось по 50 больных. Поэтому резкий скачок стал неким рекорд, жаль что с отрицательной стороны.
По данным оперативного штаба, из инфекционных госпиталей края за последние сутки выписали 20 человек. Всего в Приморье успешно прошли лечение от коронавируса 1634 местных жителя.
Стало известно о новом смертельном случае. По официальным данным, всего во время эпидемии не справились с болезнью 26 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU