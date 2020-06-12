2020-06-12T14:42:01+03:00
Происшествия

«Проломил грудную клетку»: в Приморье прямо на парковке супермаркета произошло серьезное ЧП

Автомобилист сбил девушку, врезался в другую машину и скрылся [фото]
Милана СОКОЛ
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Полиция ищет виновника происшествия в УссурийскеПолиция ищет виновника происшествия в УссурийскеФото: 25.mvd.ru
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Серьезное происшествие случилось в праздничный выходной 12 июня в Приморье. На парковке супермаркета в Уссурийске автомобилист сбил пешехода. После наезда на девушку виновник не только не оказал помощь, но еще и успел повредить другое авто, после чего скрылся. Нерадивого водителя теперь ищет полиция.

Очевидцы сообщили о случившемся в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску. По информации пресс-службы ведомства, виновником происшествия стал водитель Toyota Prius Alpha. Автолюбитель сбил пешехода, сдавая назад. После чего столкнулся с Toyota Rav4. С места происшествия рулевой скрылся, не оказав помощь пострадавшей. При этом девушка получила довольно серьезную травму. Медики диагностировали у нее закрытый перелом грудной клетки.

Машина виновника тоже серьезно пострадала Фото: 25.mvd.ru

Машина виновника тоже серьезно пострадалаФото: 25.mvd.ru

Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев происшествия: возможно у кого-то есть записи видеорегистраторов. Информацию можно предоставить по телефонам: 8(4234) 32-16-26, 8 924-432-01-54. Специалисты гарантируют конфиденциальность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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