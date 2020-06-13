2020-06-13T03:15:45+03:00
Общество

Вызывайте пожарных, тут - жара: настоящее лето пришло во Владивосток

Высокие температуры воздуха ожидаются на всей территории региона
Кристина ГРИН
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В дальневосточной столице без осадков.В дальневосточной столице без осадков.Фото: Кристина ГРИН
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Погода в Приморском крае находится во власти фронтальных разделов. Но их активность нещадно мала. Отсюда в регионе, по данным синоптиков портала Примпогода, переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Дневные температуры колеблются в пределах +19 +31 градуса. Ветер южный умеренный, при грозе порывистый.

Осадки обойдут стороной дальневосточную столицу. Как сообщают специалисты, во Владивостоке переменная облачность. Днем воздух прогреется до +21 +23 градусов. Ветер северо-западный умеренный.

Жара в Уссурийске. Переменная облачность и без осадков. Дневные температуры в пределах +27 +29 градусов. Ветер юго-западный умеренный до сильного.

Тепло и в Находке. Тут также переменная облачность и без осадков. Днем +23 +25 градусов. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного.

Температура воды в Амурском заливе +18 градусов, в бухте Находка +15 градусов, в заливе Посьета +18 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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