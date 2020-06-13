Специалисты разъяснили, как правильно заниматься спортом приморцам, чтобы не заболеть COVID-19
Эпидемиологическая обстановка в крае, которая еще не до конца нормализовалась из-за эпидемии коронавируса, заставляет приморцев привыкать к новым реалиями. Начиная с середины марта в регионе действует режим повышенной готовности и часть ограничений были сняты лишь недавно. Так, всем желающим разрешили заниматься физкультурой и спортом на свежем воздухе, однако, чтобы занятия пошли во благо, специалисты советуют соблюдать элементарные правила.
Министерство физической культуры и спорта Приморского края совместно с региональным Роспотребнадзором разработало рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции.
1. Для выявления больных людей и их своевременной изоляции специалисты советуют перед началом тренировок измерять температуру с помощью бесконтактных термометров. Особенно, если речь идет о группах людей, занимающихся вместе. Тогда измерение температуры должны пройти не только спортсмены, но и персонал. А еще необходимо поинтересоваться, есть ли у присутствующих жалобы на самочувствие.
2. Спортсменам настоятельно рекомендуют запастись масками и перчатками и носить их во время нахождения на спортивном объекте. Снимать можно непосредственно, когда начинается сама тренировка.
3. Перед началом занятий необходимо обработать спортивный инвентарь антисептиком
4. При использовании раздевалок в закрытых помещениях, нужно обеспечить безопасную «социальную» дистанцию. Сами помещения должны быть обработаны дезинфицирующими средствами до и после посещения. При этом находиться в раздевалках следуют в масках.
5. Специалисты отмечают, что большие группы занимающихся необходимо разделить на более мелкие – до 10 человек. Также нужно организовать между ними дистанцию не меньше 5 метров.
6. Проводить тренировки можно в соответствии с программой и расписанием тренировочного процесса исключительно на открытом воздухе – на объектах, предназначенных для занятий физической культурой и спортом.
7. В качестве профилактики COVID-19 необходимо организовать места обработки рук кожными антисептиками с использованием автоматических бесконтактных дозаторов.
8. Использованные медицинские маски важно правильно утилизировать. После посещения спортивного объекта средства индивидуальной защиты нужно сложить в два полиэтиленовых пакета и только после этого выкинуть.
9. Ответственность за соблюдение мер предосторожности в связи с пандемией при организации занятий возлагается на тренеров и руководителей спортсооружений.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU