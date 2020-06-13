2020-06-13T04:12:26+03:00
Общество

Специалисты разъяснили, как правильно заниматься спортом приморцам, чтобы не заболеть COVID-19

Простые правила помогут избежать неприятных последствий
Милана СОКОЛ
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Специалисты разработали рекомендации для занятий спортаСпециалисты разработали рекомендации для занятий спортаФото: Артем КИЛЬКИН
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Эпидемиологическая обстановка в крае, которая еще не до конца нормализовалась из-за эпидемии коронавируса, заставляет приморцев привыкать к новым реалиями. Начиная с середины марта в регионе действует режим повышенной готовности и часть ограничений были сняты лишь недавно. Так, всем желающим разрешили заниматься физкультурой и спортом на свежем воздухе, однако, чтобы занятия пошли во благо, специалисты советуют соблюдать элементарные правила.

Министерство физической культуры и спорта Приморского края совместно с региональным Роспотребнадзором разработало рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции.

1. Для выявления больных людей и их своевременной изоляции специалисты советуют перед началом тренировок измерять температуру с помощью бесконтактных термометров. Особенно, если речь идет о группах людей, занимающихся вместе. Тогда измерение температуры должны пройти не только спортсмены, но и персонал. А еще необходимо поинтересоваться, есть ли у присутствующих жалобы на самочувствие.

2. Спортсменам настоятельно рекомендуют запастись масками и перчатками и носить их во время нахождения на спортивном объекте. Снимать можно непосредственно, когда начинается сама тренировка.

3. Перед началом занятий необходимо обработать спортивный инвентарь антисептиком

4. При использовании раздевалок в закрытых помещениях, нужно обеспечить безопасную «социальную» дистанцию. Сами помещения должны быть обработаны дезинфицирующими средствами до и после посещения. При этом находиться в раздевалках следуют в масках.

5. Специалисты отмечают, что большие группы занимающихся необходимо разделить на более мелкие – до 10 человек. Также нужно организовать между ними дистанцию не меньше 5 метров.

6. Проводить тренировки можно в соответствии с программой и расписанием тренировочного процесса исключительно на открытом воздухе – на объектах, предназначенных для занятий физической культурой и спортом.

7. В качестве профилактики COVID-19 необходимо организовать места обработки рук кожными антисептиками с использованием автоматических бесконтактных дозаторов.

8. Использованные медицинские маски важно правильно утилизировать. После посещения спортивного объекта средства индивидуальной защиты нужно сложить в два полиэтиленовых пакета и только после этого выкинуть.

9. Ответственность за соблюдение мер предосторожности в связи с пандемией при организации занятий возлагается на тренеров и руководителей спортсооружений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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