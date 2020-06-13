Назагорались и накупались: почти 100 жителей Приморья стали жертвами коронавируса за сутки
Коронавирус в Приморье, последние новости на 13 июня 2020 года. За сутки в Приморье зарегистрировали 85 новых случаев заражения. Таких цифр, не считая вчерашнего дня, в регионе не было уже давно. В итоге всего с начала эпидемии 2787 жителей края получили положительные результаты тестирования на Covid-19.
Как сообщает правительство региона, за сутки удалось победить заражение 28 пациентам. Всего в числе тех, кто выздоровел от коронавируса, - 1662 человека.
Сейчас в медучреждениях Приморья лечатся от коронавирусной инфекции нового типа больше 1000 человек. 33 из них находятся в тяжелом состоянии. По официальным данным, всего не справились с болезнью 26 приморцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU