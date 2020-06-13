2020-06-13T05:06:30+03:00
Общество

Назагорались и накупались: почти 100 жителей Приморья стали жертвами коронавируса за сутки

В тяжелом состоянии находятся 33 пациента
Кристина ГРИН
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В итоге всего с начала эпидемии заразились 2787 жителей краяВ итоге всего с начала эпидемии заразились 2787 жителей краяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коронавирус в Приморье, последние новости на 13 июня 2020 года. За сутки в Приморье зарегистрировали 85 новых случаев заражения. Таких цифр, не считая вчерашнего дня, в регионе не было уже давно. В итоге всего с начала эпидемии 2787 жителей края получили положительные результаты тестирования на Covid-19.

Как сообщает правительство региона, за сутки удалось победить заражение 28 пациентам. Всего в числе тех, кто выздоровел от коронавируса, - 1662 человека.

Сейчас в медучреждениях Приморья лечатся от коронавирусной инфекции нового типа больше 1000 человек. 33 из них находятся в тяжелом состоянии. По официальным данным, всего не справились с болезнью 26 приморцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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