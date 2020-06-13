Назагорались и накупались: почти 100 жителей Приморья стали жертвами коронавируса за сутки

13 Июнь 2020 2020-06-13T05:06:30+03:00

В итоге всего с начала эпидемии заразились 2787 жителей края Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Изменить размер текста: A A

Коронавирус в Приморье, последние новости на 13 июня 2020 года. За сутки в Приморье зарегистрировали 85 новых случаев заражения. Таких цифр, не считая вчерашнего дня, в регионе не было уже давно. В итоге всего с начала эпидемии 2787 жителей края получили положительные результаты тестирования на Covid-19.

Как сообщает правительство региона, за сутки удалось победить заражение 28 пациентам. Всего в числе тех, кто выздоровел от коронавируса, - 1662 человека.

Сейчас в медучреждениях Приморья лечатся от коронавирусной инфекции нового типа больше 1000 человек. 33 из них находятся в тяжелом состоянии. По официальным данным, всего не справились с болезнью 26 приморцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 13 июня 2020: почти сотня заболевших и новая смерть от COVID

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Приморье на 13 июня 2020. Количество заболевших в крае стремительно выросло. В больницы поступают специальные тесты для медиков (подробности...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU