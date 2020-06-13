Еще запреты: с 1 июля в Приморье заработают новые правила продажи табака и обуви

13 Июнь 2020 2020-06-13T09:54:19+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 июля в Приморье вступает в законную силу запрет на продажу некоторых товаров, на которых отсутствует маркировка идентификации. Речь об обучи и табачных изделиях. Правила распространились именно на их оборот на территории региона. Об этом сообщили заранее в министерстве промышленности и торговли.

- В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 224 и №860, с 1 июля 2020 года вступает в силу запрет на оборот немаркированных средствами идентификации табачных и обувных товаров, - сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Кстати, власти обращают внимание на то, что с июня Минпромторг России и ООО «Оператор-ЦРПТ» проводят дистанционное обучение в данном аспекте. Ознакомиться с графиком занятий можно на сайте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU