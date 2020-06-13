2020-06-13T09:54:19+03:00
Общество

Еще запреты: с 1 июля в Приморье заработают новые правила продажи табака и обуви

Речь о немаркированных товарах, чей оборот будет запрещен
Кристина ГРИН
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О нововведениях сообщили в правительстве.О нововведениях сообщили в правительстве.Фото: pixabay.com
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С 1 июля в Приморье вступает в законную силу запрет на продажу некоторых товаров, на которых отсутствует маркировка идентификации. Речь об обучи и табачных изделиях. Правила распространились именно на их оборот на территории региона. Об этом сообщили заранее в министерстве промышленности и торговли.

- В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 224 и №860, с 1 июля 2020 года вступает в силу запрет на оборот немаркированных средствами идентификации табачных и обувных товаров, - сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Кстати, власти обращают внимание на то, что с июня Минпромторг России и ООО «Оператор-ЦРПТ» проводят дистанционное обучение в данном аспекте. Ознакомиться с графиком занятий можно на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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