2020-06-13T11:46:16+03:00
Общество

71-летнего мужчину, пропавшего вместе с собакой почти неделю назад, нашли живым в лесу Приморья

О его местонахождении ничего не было известно с 7 июня
Кристина ГРИН
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Мужчину и его собаку нашли живыми. Фото: Примпоиск.Мужчину и его собаку нашли живыми. Фото: Примпоиск.
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71-летний Валерий ушел из дома в поселке Кавалерово погулять с собакой седьмого июня. Обратно он не вернулся ни через день, ни через два. Родственники сразу забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам Примпоиска. Те разместили информацию в сети, чтобы поскорее найти пропавшего. К сожалению, хорошие вести все не приходили. И лишь спустя почти неделю Валерий нашелся. В публикации подпись: «Найден! Жив!» всегда бальзам, поэтому активисты ликуют.

- Спасибо всем большое за помощь в поисках. Найден в лесном массиве вместе с собакой благодаря совместному поиску полиции пгт. Кавалерово и волонтеров, - написали волонтеры Примпоиска.

Новость не оставила подписчиков равнодушными. Те принялись искренне поздравлять активистов и благодарить их за проделанную работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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71-летнего мужчину, пропавшего вместе с собакой почти неделю назад, нашли живым в лесу Приморья
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