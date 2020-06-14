Ливень и гроза: погода в Приморье на 14 июня

14 Июнь 2020 2020-06-14T03:15:21+03:00

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На смену летней жаре пришла прохлада и дожди. Всему виной стал гребень антициклона, который влияет на погодные условия в регионе. По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 июня, на территории Приморского края ожидаются осадки, местами сильные, возможны грозы. Температура воздуха ночью +8...+17 градусов, днем +15...+28 градусов, сообщает Примпогода.

В Уссурийске облачно, дождь, временами умеренный, гроза. Ветер южный умеренный, днем до сильного. Столбик термометра поднимется ночью до +14...+16 градусов, днем до +19...+21 градусов.

В Находке утром будет слабая морось, во второй половине дня небольшой дождь, также возможна гроза. Ветер южный умеренный, днем сильный. Температурный фон будет колебаться ночью от +14 до +16 градусов, днем от +19 до +21 градусов.

Во Владивостоке облачно, дождь. Утром местами туман, возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Воздух прогреется ночью до +15 градусов, днем от +15 до +17 градусов.

Температура воды в Амурском заливе и в заливе Посьета составляет +18 градусов, в бухте Находка +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU