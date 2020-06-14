«Въезд запрещен»: в районе проспекта 100-лет Владивостоку появился новый знак

14 Июнь 2020 2020-06-14T05:03:42+03:00

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Запрещающий знак появился в районе развязки на проспекте 100-лет Владивостоку в столице Приморского края. Он еще закрыт целлофаном, однако пользователи сети уже предположили, что это знак «Въезд запрещен». Теперь, чтобы попасть на заправку, которая находится недалеко, автомобилистам придется делать крюк.

В инстаграм-паблике @dps_vl125 появилась фотография, на которой запечатлен дорожный знак. Как пишет сообщество, появился он здесь совсем недавно. Пока что знак обмотан целлофаном и считается недействующим, однако пользователи уже предположили, что это знак 3.1 «Въезд запрещен» или, как его именуют в народе, «Кирпич». Установлен он в районе развязки, которая расположена между остановками «Молодежная» и «проспект 100-лет Владивостоку», как раз недалеко от заправки. Предполагается, что теперь водителям транспортных средств придется делать крюк, чтобы заправиться именно здесь.

Причиной появления знака, скорее всего, стал ремонт Некрасовского путепровода, который должен был стартовать во Владивостоке 11 июня. Ведь один из объездов как раз проходит мимо заправочной станции ННК, расположенной здесь.

Напомним, ремонт Некрасовского путепровода продлится во Владивостоке до 15 ноября. Предполагается, что здесь будет отремонтировано не только дорожное покрытие, но и само мостовое сооружение.

ИСТОЧНИК KP.RU