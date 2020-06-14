Дорогу в районе улицы Толстого во Владивостоке перекроют

14 Июнь 2020 2020-06-14T05:38:20+03:00

По просьбам местных жителей здесь будет проходить ремонт тротуара

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В районе улицы Толстого во Владивостоке перекроют из-за ремонта. Здесь по просьбам местных жителей стартует ремонт тротуара. Завершатся работы в конце июля, сообщает администрация Владивостока.

Как рассказали в мэрии, новый тротуар появится на участке от дома № 25 по ул. Толстого до дома № 23 по ул. Толстого. Начнутся работы завтра, 15 июня.

Отмечается, что объект был включен в список ремонта и строительства на этот год по просьбам местных жителей. Поэтому с 15 июня и по 30 июля на данном участке будут временно ограничено движение и парковка транспортных средств.

Объехать перекрытый участок автомобилисты смогут по улицам Крылова, Фонвизина, Всеволода Сибирцева, Толстого и Некрасовской.

Здесь будет проходить ремонт тротуара. Фото: yandex-карты

ИСТОЧНИК KP.RU