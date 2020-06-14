«Страйк!»: Пьяный водитель без прав протаранил четыре автомобиля во Владивостоке
Пьяный автомобилист стал виновником аварии в районе улицы Окатовой во Владивостоке. Мужчина протаранил четыре транспортных средства. Выяснилось, что водительского удостоверения у виновника аварии нет.
В инстаграм-паблике @ak_vdk появилась информация о том, что вчера, 14 июня, в районе дома №11а по улице Окатовой произошло ДТП. Водитель автомобиля Toyota Corolla столкнулся с четырьмя транспортными средствами, три из которых были припаркованы у обочины.
Как выяснилось в ходе разбирательства, виновник аварии сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Более того, у мужчины нет водительского удостоверения.
В произошедшем теперь предстоит разобраться сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU