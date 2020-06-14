2020-06-14T06:38:30+03:00
Общество

Почти 100 человек заболели коронавирусом в Приморье за последние сутки

Побороть инфекцию смогли еще 22 человека
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С начала пандемии в Приморском крае было зарегистрировано 2886 случаев заражения коронавирусной инфекциейС начала пандемии в Приморском крае было зарегистрировано 2886 случаев заражения коронавирусной инфекциейФото: pixabay.com
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За последние сутки в Приморье были зарегистрированы еще 99 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся с начала эпидемии составляет 2 886. Из больниц были выписаны 22 человека, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Как сообщили в краевом оперштабе, за сутки обследовано 2293 человека, проведено 2453 лабораторных исследования на COVID-19. У 99 пациентов подтвердилось наличие коронавирусной инфекции.

«За сутки 22 пациента выздоровели и выписаны домой. Таким образом, на сегодняшний день 1 684 приморца победили коронавирус», – уточнили в ведомстве.

Напомним, в регионе все еще действует режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима, а также «социальной дистанции» при посещении общественных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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