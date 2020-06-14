Экстренное сообщение: МЧС предупреждает о ливнях и сильном ветре в Приморье

14 Июнь 2020 2020-06-14T08:17:46+03:00

Владельцев маломерных судов просят не выходить в море, а жителей региона быть аккуратнее

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Ливень и шквалистый ветер обрушатся на Приморской край в период с 14 по 15 июня. Такое предупреждение распространяет региональное МЧС. По данным ведомства, в Приморье может выпасть до 45 мм осадков.

Так, по данным приморского УГМС, в связи со смещением активных фронтальных разделов над территорией региона, в Приморье ожидаются ливневые дожди, грозы, а также шквалистый ветер до 18-23м/с.

Сегодня вечером, 14 июня, на территории центральных, северных и северо-восточных районов края ожидаются осадки в количестве от 15 до 45 мм. Сильный дождь пройдет в Арсеньеве, Лесозаводске, Дальнегорске, Дальнереченске, Спасске-Дальнем, а также в Анученском, Дальнереченском, Кавалеровском, Кировском, Красноармейском, Спасском, Пожарском, Черниговском, Чугуевском и Яковлевском районах. Сопровождаться непогода будет шквалистым ветром и грозами.

Завтра, 15 июня, фронтальные разделы начнут смещаться, однако ливневые дожди с ветром и грозами продолжатся.

Жителей региона просят быть аккуратными на дорогах и, по возможности, оставаться дома. Владельцам маломерных судов следует воздержаться от выхода в море.

Уважаемые жители гости Приморского края просим о всех происшествиях сообщать по телефонам: 101, 112 и по «телефону доверия» Главного управления МЧС России по Приморскому краю: 8 (423) 239-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU