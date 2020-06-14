Приморцы засняли на телефон рычащую тигрицу

14 Июнь 2020 2020-06-14T09:58:23+03:00

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Жители Приморья встретили в Дальнереченском районе тигрицу. Она сидела недалеко от дороги и отпугивала непрошеных гостей рычанием. Как объяснили очевидцы, самка защищала своего тигренка.

По словам Елены Кондаковой, которая вместе со своим мужем и друзьями отправилась в путешествие по Приморскому краю, они искали минеральные ключи.

«Мы были на ключах лет 15 назад. Возникла необходимость опять их посетить. Но в тайге за это время столько появилось дорог, которые сделали лесорубы, что мы проехали нужный поворот, и ушли вообще в глушь, в тупик. На пролеске увидели тигренка, больше, чем полугодовалого, но он быстро скрылся в лес», - рассказала Елена.

По ее словам, проехав еще вглубь они уткнулись в тупик. Когда возвращались обратно, вновь встретили тигренка, а спустя несколько минут рассмотрели в кустах и саму тигрицу.

«Друзья были сзади на другой машине, и они видели, как тигрица готовилась к атаке. Если бы мы не уехали, то она точно бросилась бы на машину», - отмечает женщина.

Елена также добавила, что на источники они так и не попали, потому как поняли, что это территория полосатой хищницы и не стали ее беспокоить.

«Тигрица за своего котёнка будет биться до последнего, а нас она восприняла как угрозу. Поэтому, лучшее решение, уезжать из этого района как можно дальше, что мы и сделали. На источники мы так и не попали, потому как это её ареал. У нас сразу все болячки выздоровели, и мы, полные впечатлений, поехали вообще в другой район на рыбалку», - поделилась жительница Приморья.

fromprimorye Жители Приморья встретили тигрицу

ИСТОЧНИК KP.RU