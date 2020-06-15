Дожди, местами с грозами: синоптики рассказали о погоде на 15 июня

15 Июнь 2020 2020-06-15T00:41:37+03:00

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15 июня погода в Приморье будет зависеть от фронтальных разделов циклона, который смещается над краем. Специалисты портала «Примпогода» прогнозируют сегодня дожди различной интенсивности, в отдельных районах пройдут ливни с грозами. Утрам местами будет туман. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Воздух в разных районах прогреется от +15 до +26°C.

Во Владивостоке в первый рабочий день ожидается переменная облачность. В утренние часы и вчером пройдет кратковременный дождь, вероятность 80%. Возможна гроза. В городе ожидается Ветер юго-западный, западный умеренный, вечером до сильного. Днем появятся разрывы в облаках, при прояснениях воздух прогреется до +19...+21°C.

В Уссурийске сегодня переменная облачность, вечером кратковременный дождь. Вероятность осадков тоже 80%. Синоптики отмечают, что возможна гроза. При южном умеренном ветре, температура воздуха составит +21...+23°C.

В Находке в понедельник перемнная облачность. Дождь ожидается с утра и в конце дня. Осадки выпадут с вероятностью 60%. Возможна гроза. В городе будет дуть ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.

Вода в Амурском заливе прогреется до +18°С, в бухте Находка +15°C, в заливе Посьета +18°C.

Напомним, в связи с ухудшением погоды, ГУ МЧС России просит владельцев маломерных судов не выходить в море, а остальных жителей края соблюдать безопасность.

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ИСТОЧНИК KP.RU