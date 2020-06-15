«Местный Миша Ефремов»: жители Уссурийска вычислили авто, сбившее девушку прямо на парковке супермаркета

15 Июнь 2020 2020-06-15T01:58:07+03:00

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Серьезное происшествие разыгралось в праздничный день в Уссурийске. Неизвестный водитель сбил пешехода прямо на парковке возле супермаркета. После наезда на девушку, которая получила тяжелую травму, водитель врезался в кроссовер и скрылся. Фото с авто подозреваемого появились в сети, полицейские попросили откликнуться всех, кто располагает информацией о нарушителе. Помощь не заставила себя долго ждать.

Пока 26-летней девушке, которая получила перелом грудной клетки, вызывали скорую, а владелец подбитой Toyota Rav4 звонил в ГАИ, виновник всех бед пустился в бега. Опасную маневру вождения явно неадекватного водителя, удалось заснять случайному очевидцу.

На кадрах отчетливо видно, как Toyota Prius Alpha резко выруливает с второстепенной дороги, подрезая авто. Вслед за первой аварийной ситуацией, водитель Prius идет на обгон, выезжая на встречную полосу на опасном участке дороги. Встречному автомобилю пришлось частично съехать на обочину, чтобы избежать ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784888" frameborder="0"></iframe> Предполагается, что этот автомобиль раньше сбил девушку.Видео: Марк Чернослив

«Местный Миша Ефремов», «Блин, интересно сколько там скорость? Жесть конечно.. Очень страшно за себя.. Детей», «Он и меня сегодня подрезал» – делятся местные жители.

Как удалось выяснить, водитель позже бросил машину, а сам подался в бега. Судя по всему, задержать опасного правонарушителя – лишь вопрос времени.

Напомним, по всей России общественный резонанс получило ДТП с участием известного актера Михаила Ефремова. Его внедорожник на полном ходу протаранил фургон в районе Смоленской площади в Москве. Виновник происшествия был пьян, также в его крови нашли наркотики. Судя по видео, в Приморье тоже хватает подобных героев. К счастью, в этот раз обошлось без погибших. Местные жители переживают за здоровье сбитой лихачем девушки и желают ей скорейшего выздоровления.

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ИСТОЧНИК KP.RU