Полиция Дальнегорска нашла в огородах пары местных жителей около 1000 кустов марихуаны

15 Июнь 2020 2020-06-15T02:35:28+03:00

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479 кустов марихуаны сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Дальнегорский» нашли в теплице на приусадебном участке. Женщина, хозяйка теплицы, утверждала, что выращивала наркосодержащие растения для личного употребления.

Когда полиция осмотрела дачный домик и территории частного домовладения 52-летнего соседа подозреваемой были обнаружены и изъяты 460 растения маньчжурской конопли, а также два свертка с веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза установила, что в свертках также находился каннабис.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784892" frameborder="0"></iframe> Полиция Дальнегорска обнаружила около 1000 кустов конопли.Видео: пресс-служба МО МВД России «Дальнегорский»

В отношении обоих граждан возбудили уголовные дела по части 2 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». За это «садоводам» грозит лишение свободы на срок до восьми лет. К тому же на мужчину возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. «Незаконные приобретение, хранение, изготовление и переработка наркотических средств» могут быть наказаны лишением свободы на срок до трех лет.

Расследование уголовных дел продолжается, сообщает пресс-служба МО МВД России «Дальнегорский».

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ИСТОЧНИК KP.RU