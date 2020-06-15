Полиция Дальнегорска нашла в огородах пары местных жителей около 1000 кустов марихуаны
479 кустов марихуаны сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Дальнегорский» нашли в теплице на приусадебном участке. Женщина, хозяйка теплицы, утверждала, что выращивала наркосодержащие растения для личного употребления.
Когда полиция осмотрела дачный домик и территории частного домовладения 52-летнего соседа подозреваемой были обнаружены и изъяты 460 растения маньчжурской конопли, а также два свертка с веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза установила, что в свертках также находился каннабис.
Полиция Дальнегорска обнаружила около 1000 кустов конопли.Видео: пресс-служба МО МВД России «Дальнегорский»
В отношении обоих граждан возбудили уголовные дела по части 2 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». За это «садоводам» грозит лишение свободы на срок до восьми лет. К тому же на мужчину возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. «Незаконные приобретение, хранение, изготовление и переработка наркотических средств» могут быть наказаны лишением свободы на срок до трех лет.
Расследование уголовных дел продолжается, сообщает пресс-служба МО МВД России «Дальнегорский».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU