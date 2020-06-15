2020-06-15T02:35:28+03:00
Общество

Полиция Дальнегорска нашла в огородах пары местных жителей около 1000 кустов марихуаны

Соседи по дачным участкам утверждают, что растили коноплю «для личного употребления» [видео]
Никита СЕРГЕЕВ
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Конопляная теплица на дачном участке в Дальнегорске. Фото: пресс-служба МО МВД России «Дальнегорский».Конопляная теплица на дачном участке в Дальнегорске. Фото: пресс-служба МО МВД России «Дальнегорский».
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479 кустов марихуаны сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Дальнегорский» нашли в теплице на приусадебном участке. Женщина, хозяйка теплицы, утверждала, что выращивала наркосодержащие растения для личного употребления.

Когда полиция осмотрела дачный домик и территории частного домовладения 52-летнего соседа подозреваемой были обнаружены и изъяты 460 растения маньчжурской конопли, а также два свертка с веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза установила, что в свертках также находился каннабис.

Полиция Дальнегорска обнаружила около 1000 кустов конопли.Видео: пресс-служба МО МВД России «Дальнегорский»

В отношении обоих граждан возбудили уголовные дела по части 2 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». За это «садоводам» грозит лишение свободы на срок до восьми лет. К тому же на мужчину возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. «Незаконные приобретение, хранение, изготовление и переработка наркотических средств» могут быть наказаны лишением свободы на срок до трех лет.

Расследование уголовных дел продолжается, сообщает пресс-служба МО МВД России «Дальнегорский».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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