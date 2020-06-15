«Утаскивают прямо со двора»: эвакуация в спальном районе Владивостока удивила горожан
Жители Первомайского района Владивостока в выходные сильно удивились, заметив полицейских и эвакуатор в своем дворе. Как уверяют жильцы домов №13 и 15 на улице Валентины Терешковой, машины массово забрали на штраф-стоянку.
– Видимо кто-то сильно нажаловался, ведь эвакуация со дворов, крайне редко случается, – уверен автор поста в популярном автомобильном сообществе.
Эвакуация во дворе удивила жителей Владивостока.Видео: dps_vl
Судя по видео, авто припаркованы на узкой межквартирной дороге. Справедливости ради стоит отметить, что машины стоят с нарушение. При этом играет роль не только ширина проезжей части, но и то, что транспортные средства находятся на тротуаре, что является грубым нарушением ПДД.
Естественно, что местные жители остались не в восторге от происходящего. Зато другие горожане отнеслись к процессу эвакуации с одобрением.
«Тротуар – место для пешеходов, а не для машин», «Там ремонт делают, убирают авто, так как они мешают», «Один раз наблюдал, как из-за этих машин, прожарка минут 40 проехать не могла»,– отмечают горожане в социальных сетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU