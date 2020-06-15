«Утаскивают прямо со двора»: эвакуация в спальном районе Владивостока удивила горожан

15 Июнь 2020 2020-06-15T02:46:25+03:00

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Жители Первомайского района Владивостока в выходные сильно удивились, заметив полицейских и эвакуатор в своем дворе. Как уверяют жильцы домов №13 и 15 на улице Валентины Терешковой, машины массово забрали на штраф-стоянку.

– Видимо кто-то сильно нажаловался, ведь эвакуация со дворов, крайне редко случается, – уверен автор поста в популярном автомобильном сообществе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/784893" frameborder="0"></iframe> Эвакуация во дворе удивила жителей Владивостока.Видео: dps_vl

Судя по видео, авто припаркованы на узкой межквартирной дороге. Справедливости ради стоит отметить, что машины стоят с нарушение. При этом играет роль не только ширина проезжей части, но и то, что транспортные средства находятся на тротуаре, что является грубым нарушением ПДД.

Естественно, что местные жители остались не в восторге от происходящего. Зато другие горожане отнеслись к процессу эвакуации с одобрением.

«Тротуар – место для пешеходов, а не для машин», «Там ремонт делают, убирают авто, так как они мешают», «Один раз наблюдал, как из-за этих машин, прожарка минут 40 проехать не могла»,– отмечают горожане в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU