2020-06-15T03:00:16+03:00
Общество

На конкурс красоты с берега Тихого океана на берега Невы

Жительница Приморья примет участие в состязании среди девушек/женщин на инвалидных колясках осенью в Санкт-Петербурге
Никита СЕРГЕЕВ
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Ольга Телякова на одном из конкурсов. Фото: пресс-служба правительства Приморского краяОльга Телякова на одном из конкурсов. Фото: пресс-служба правительства Приморского края
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Жительница поселка Новый Надеждинского района Ольга Телякова будет представлять Приморский край в финале Международного конкурса красоты и таланта среди девушек/женщин на инвалидных колясках «Невская Краса 2020» в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоится в сентябре.

Ольга Телякова, мама троих детей и бабушка маленького внука. Она будет соревноваться за звание лучшей в номинации «Леди», для дам от 35 до 49 лет. В детстве Ольге из-за болезни пришлось сесть в инвалидную коляску. Но это не сломило дух человека: она занималась танцами, стала кандидатом в мастера спорта, участвует в городских мероприятиях, кулинарных конкурсах, принимает участие в общественной жизни своего района и Приморья, как представитель двух организаций инвалидов — «Ковчег» и «Надежда». Также Ольга развивает параолимпийское движение в крае.

— Я хочу доказать, что коляска — это не приговор, и что можно также заниматься активной и интересной жизнью. Женщины на колясках могут быть красивыми, умными и талантливыми, — говорит Ольга Телякова.

Ольга Телякова. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Ольга Телякова. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Организатор конкурса «Невская Краса 2020» — Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация инвалидов на колясках «На коляске без барьеров». Участницы, прошедшие в финал, также выступят на III Международном форуме «Мир, доступный для всех» с презентацией своего города, области, края. Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, для всех финалисток подготовлена насыщенная программа пребывания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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