2020-06-15T03:33:56+03:00
Общество

На какие товары выросли и снизились майские цены в Приморье

Приморскстат опубликовал данные о ситуации на рынке потребительских цен в регионе за прошлый месяц
Никита СЕРГЕЕВ
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В мае в Приморье подешевели огурцы и помидорыВ мае в Приморье подешевели огурцы и помидорыФото: Олег ЗОЛОТО
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Статистическое ведомство Приморского края сообщает, что цены на плодоовощную продукцию в Приморье в мае снизились на 4%. Это произошло из-за роста поставок овощей из соседних регионов нашей страны, который в свою очередь был вызван сложившейся ранее нестабильной ситуацией с пропускным режимом на границе с КНР. Рост предложения некитайской продукции определил снижение цен: свежие огурцы и помидоры в мае подешевели на 15% и 19% соответственно, заявляет Приморскстат.

Виноград, бананы, апельсины, картофель, свекла столовая подорожали на 1-5%. А вот апрельский скачок цен на лимоны в 2,8 раза, вызванный слухом о том, что этот цитрус помогает от COVID-19, в мае сменился снижением цен на 12%.

Более быстрыми темпами, чем ранее в мае дорожали майонез, вода минеральная и питьевая, овощи натуральные консервированные, маринованные, кофе натуральный в зернах и молотый, чай черный байховый, консервы томатные — цены на эти продукты выросли на 2-5%.

В группе крупа и бобовые рост цен отмечен на крупу гречневую-ядрицу и овсяные хлопья «Геркулес» на 5-6%.

Увеличение отпускных цен ООО «Приморский кондитер» повлекло за собой удорожание кондитерских изделий местного производства. В целом продукты этой группы подорожали на 1,5%. Из них печенье, карамель, шоколадные конфеты — на 2-3%.

Среди медицинских товаров на 3,5% стали дороже электронные термометры. На 1-2% выросли цены на новые легковые автомобили (и российские, и иностранные). Цены на дизельное топливо и бензин незначительно снизились — на 0,1%.

Из платных услуг, оказываемых населению, в мае увеличилась стоимость проезда в поездах дальнего следования — на 17%. В сфере услуг связи возросла абонентская плата за пакет услуг сотовой связи — на 6%. На 1,9% выросла плата за пользование потребительским кредитом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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