Пьяный водитель Toyota ist во Владивостоке «перебросил» Nissan Safari через разделительные ограждения на встречку

15 Июнь 2020 2020-06-15T04:32:25+03:00

Toyota ist на улице Маковского во Владивостоке врезалась в Nissan Safari. Фото: пресс - служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

Сам виновник ДТП вылетел из салона авто и попал в больницу с травмой головы

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Водитель автомашины Toyota ist, двигаясь по улице Маковского во Владивостоке, не справился с управлением и совершил столкновение с попутной автомашиной Nissan Safari. От удара внедорожник перелетел через разделительные ограждения на полосу встречного движения и врезался в леера.

Водитель Toyota ist в момент столкновения вылетел из салона на проезжую часть. Прибывший на место происшествия наряд автоинспекторов выяснил, что 39-летний мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и не был пристегнут ремнем безопасности. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего с травмой головы.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством, сообщила пресс — служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

От удара внедорожник перелетел через разделительные ограждения. Фото: пресс - служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

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ИСТОЧНИК KP.RU