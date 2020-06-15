Пьяный водитель Toyota ist во Владивостоке «перебросил» Nissan Safari через разделительные ограждения на встречку
Водитель автомашины Toyota ist, двигаясь по улице Маковского во Владивостоке, не справился с управлением и совершил столкновение с попутной автомашиной Nissan Safari. От удара внедорожник перелетел через разделительные ограждения на полосу встречного движения и врезался в леера.
Водитель Toyota ist в момент столкновения вылетел из салона на проезжую часть. Прибывший на место происшествия наряд автоинспекторов выяснил, что 39-летний мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и не был пристегнут ремнем безопасности. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего с травмой головы.
Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством, сообщила пресс — служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.
От удара внедорожник перелетел через разделительные ограждения. Фото: пресс - служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку
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ИСТОЧНИК KP.RU