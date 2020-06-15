Запрет на въезд в Хасанский район Приморья продлили до 22 июня

15 Июнь 2020 2020-06-15T05:50:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Пропускной режим на въезде в Хасанский район приморья продлили до 22 июня. Об этом «КП-Владивосток» сообщили в правительстве региона.

Напомним, пункт пропуска находится на трассе Раздольное - Хасан в районе села Кравцовка. Сотрудники ГИБДД останавливают весь въезжающий транспорт, уточняя цель поездки. Разрешают проезд только тем, кто едет домой или на дачу, или в ряде других случаев острой необходимости, но ее необходимо доказать.

Ранее пропускной режим продлевали до 15 июня - именно тогда должен был завершиться и режим самоизоляции в Приморье. Однако сегодня губернатор продлил действие ограничительных мер на две недели, до 30 июня. Соответственно, власти Хасанского района тоже продлили пропускной режим, правда, пока только на неделю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU