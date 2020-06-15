Число заболевших COVID-19 в Приморье приблизилось к 3000
За минувшие сутки коронавирус диагностирован еще у 91 жителя региона, сообщила в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с новым коронавирусом руководитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская.
Общее число заболевших с начала эпидемии на сегодня, 15 июня, составило 2 977 человек. Судя по последним цифрам выявления инфицированных в сутки, завтра количество приморцев, у которых обнаружен COVID-19 уже может перевалить за 3 тысячи человек.
Темп прироста заболевших в регионе в последние дни вырос и сейчас составляет 3,2.
На заседании штаба принято решение продлить режим повышенной готовности до 30 июня.
Выздоровели за сутки 36 человек, всего успешно прошли лечение от COVID-19 — 1 720 приморцев. Число летальных исходов на сегодня — 26.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU