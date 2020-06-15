Приморские энергетики готовят оборудование к новому отопительному сезону

15 Июнь 2020 2020-06-15T05:31:17+03:00

В текущем году на реализацию ремонтной программы направлено более 300 млн. рублей

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В филиале «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) продолжается активная подготовка электросетевого оборудования к работе в осенне-зимний период. В текущем году на реализацию ремонтной программы направлено более 300 млн. рублей.

Основные мероприятия ремонтной программы филиала на 2020 год связанны с выполнением капитальных ремонтов воздушных линий электропередачи. Это расчистка и расширение более 1700 га просек, замена порядка 2 500 повреждённых изоляторов, ремонт фундаментов 92 опор. Также планируется выполнить капитальный ремонт силового трансформатора напряжением 110 кВ на подстанции "Чугуевка" и пяти трансформаторов 35 кВ на подстанциях "Россия", "Платоновка", "Город" и "Самарка". Кроме этого, энергетики отремонтируют 384 выключателя 6-110 кВ. В настоящее время выполнены работы по капитальному ремонту масляных выключателей на подстанциях «Береговая-1» и «Липовцы».

В этом году большой объём работ запланирован по ремонту оборудования трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередачи в распределительных сетях в сельской местности. В рамках этой работы более 1800 ветхих опор будут заменены на новые в Красноармейском, Чугуевском, Дальнегорском и Ольгинском районах.

За пять месяцев текущего года специалисты филиала произвели капитальный ремонт более 400 км ЛЭП напряжением 0,4-110 кВ, произведена чистка 702 га просеки. Работы выполняются согласно графику с небольшим перевыполнением. Все работы проводятся силами персонала компании, без привлечения подрядных организаций.