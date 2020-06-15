В Славянке до конца года откроется крупный физкультурно-спортивный комплекс

15 Июнь 2020 2020-06-15T05:44:07+03:00

Объект, который объединит под своей крышей спортивные и культурные организации Приморья, строители обещают сдать в эксплуатацию раньше намеченных сроков [фото]

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В Хасанском районе в поселке Славянка завершается постройка одного из крупнейших спортивных объектов Приморского края — физкультурно-спортивного комплекса площадью 12 тысяч квадратных метров.

Трехэтажное здание из стекла и бетона расположилось в густонаселенном микрорайоне. В комплексе предусмотрено множество помещений для занятий разными видами спорта: игровой зал, залы борьбы, тенниса, бильярда, фитнеса, единоборств, силовых тренажеров и других. В игровом зале оборудуют трибуны на 300 зрительских мест, помещения для тренеров, раздевалки для спортсменов и медработников, хранения инвентаря. Для посетителей предусмотрели большую столовую и буфет. Также в здании разместятся кружки художественной самодеятельности и творчества и единственный в Славянке кинозал.

На стройку из федерального бюджета выделено почти 435 миллионов рублей. И более 5 миллионов — муниципальных средств.

— Мы осмотрели весь комплекс, работы идут по графику, отставаний нет. Уже началась отделка, все коммуникации подключены, — отметил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, побывавший на объекте с проверкой хода строительства.

В следующем месяце строители начнут благоустройство прилегающей территории: уложат асфальт, поставят бордюры и разобьют клумбы. Запланированы четыре парковки возле комплекса и расположенной рядом универсальной спортплощадки.

Рядом со спорткомплексом будет универсальная спортплощадка. Фото: сайт правительства Приморского края

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в конце декабря этого года, но подрядчики заверяют, что им осталось провести только наружные работы и дополнительные внутри, и спортивное сооружение будет завершено раньше предусмотренных контрактом сроков.

Строители намерены сдать объект раньше намеченных сроков. Фото: сайт правительства Приморского края

— Кроме этого спорткомплекса в Хасанском районе в этом году в рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» будет построено семь спортивных объектов — в поселках Посьет, Зарубино, Краскино, Приморский и селе Безверхово. В этих населенных пунктах появятся хоккейные коробки, атлетические павильоны, универсальные спортплощадки. Также до конца года будет разработана проектно-сметная документация на реконструкцию водно-гребной базы в Славянке, — сообщил министр спорта Приморского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU