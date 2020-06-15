Чему научили IT-инженеры и разработчики ДВФУ машины?

15 Июнь 2020 2020-06-15T06:07:41+03:00

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Читать эмоции людей, просчитывать рентабельность проектов и создавать реалистичные изображения. Инженеры и разработчики объединились, чтобы поделиться своими IT-проектами и рассказать, чему они научили машины.

Неформальный кейс-MeetUp в онлайн-формате провела первая в России Школа цифровой экономики Дальневосточного федерального университета. Напомним, её презентация состоялась на IV Восточном экономическом форуме при участии Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк Германа Грефа в 2018 году.

Один из своих проектов инженеры Школы испытывают именно в банке. Искусственный интеллект анализирует поведение сотрудников,разработка в направлении «Компьютерной лингвистики» позволяет не только распознавать речь, но и «читает» эмоции людей и «выхватывает» сленг. Так IT-технологии помогают повышать качество обслуживания клиентов.

«Уже никто не сомневается, что профессия IT-специалиста – это профессия будущего. Среди совместных исследовательских проектов Сбербанка и ДВФУ – проекты «синтетической личности»-консультанта Сберты, «Распознавание языка жестов для глухонемых», игрового обучения противодействию мошенническим действиям для подростков, разработка интерфейса для азиатских туристов для покупки валюты и получения банковских карт. Уверен, что впереди у нас ещё много полезных и важных IT-идей», - отметил управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин.

Студент 2 курса магистратуры Данил Глущенко презентовал на MeetUp своё решение по построению теней, отсутствие именно этой детали делает изображения в компьютерных играх, приложениях и программах не реалистичными.

«Сейчас искусственный интеллект всё больше используют и в экономике: для расчётов рисков, рентабельности. Торговые площадки, финансовые организации многие процессы по безопасности, фин. решениям «возложили на плечи» машин. Школа цифровой экономики является центром компетенций IT-технологий, и нам есть чем поделиться с сообществом. Неформальный кейс-MeetUp объединил как студентов, так и экспертов. А онлайн-формат нам близок и отлично заменил очное общение», — рассказал директор ШЦЭ ДВФУ Илья Мирин.