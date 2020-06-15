2020-06-15T07:06:33+03:00
Общество

Подпольное казино во Владивостоке накрыли совместно Следственный комитет и Росгвардия

«Работники» нелегального игорного заведения попытались уничтожить следы преступления [фото]
Никита СЕРГЕЕВ
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На улице Зои Космодемьянской пресечена работа нелегального казино. Фото: сайт СУ СК РФ по Приморскому краюНа улице Зои Космодемьянской пресечена работа нелегального казино. Фото: сайт СУ СК РФ по Приморскому краю
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В нежилом помещении на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке правоохранители обнаружили игровые автоматы и игровые столы. Там же находились и сотрудники, работающие на должностях администраторов и крупье.

Фото: сайт СУ СК РФ по Приморскому краю

Фото: сайт СУ СК РФ по Приморскому краю

В ходе проведения совместных следственных и оперативных действий сотрудников Следственного комитета и Росгвардии, граждане находящиеся в помещении, стали принимать меры к уничтожению игровых столов, полотен и игровых фишек, пытаясь усложнить работу сотрудников правоохранительных органов.

Фото: сайт СУ СК РФ по Приморскому краю

Фото: сайт СУ СК РФ по Приморскому краю

Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр вне игорной зоны».

Предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела и являющиеся доказательством по уголовном делу были изъяты в ходе обыска. Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий для на установления всех обстоятельств работы нелегального казино.

Фото: сайт СУ СК РФ по Приморскому краю

Фото: сайт СУ СК РФ по Приморскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU

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