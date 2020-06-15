Радиомарафон "Комсомольской правды" против коронавируса признали лучшим в своей номинации

15 Июнь 2020 2020-06-15T07:53:07+03:00

Компания Vladzvuk, отвечающая за техническую составляющую марафона, выиграла конкурс стримеров AVStreamer 2020 в номинации "Концерт" и заняла 2-е место в общем зачете

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Радиомарафон "Музыка против коронавируса", проведенный "Комсомольской правдой" при технической поддержке компании Vladzvuk, победил во втором конкурсе стримеров AVStreamer 2020 в номинации "Концерт". Команда Vladzvuk также заняла второе место в общем зачете конкурса.

Конкурс стримеров AVStreamer - это соревнование энтузиастов, любителей и профессионалов стриминга России и СНГ. Участники не только соревнуются за призы спонсоров, но и делятся опытом, приобретают новые навыки и осваивают новые технологии стримминга.

В этом году компания Vladzvuk, которая отвечает за техническую составляющую музыкального марафона "Музыка против коронавируса", проводимого "Комсомольской правдой", подала заявку на участие. По результатам голосования команде Юрия Омелянского удалось не только выиграть в номинации "Концерт", но и занять второе место в общем зачете.

Онлайн-марафон "Музыка против коронавируса".

Напомним, во время третьего онлайн-марафона ведущие радио "Комсомольская правда" выходили на прямую связь с приморскими исполнителями, которые в режиме видеоконференции пели свои песни и хиты. Певица ЛюSEA, группа SИLA,, певица Eva Star и Мария Годунова пели из своих собственных квартир, а группа «Марлины» находилась в Москве, но это не помешало им исполнить свою музыку для всех слушателей онлайн-концерта. На прямую видеосвязь со студией вышел также губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко на прямой связи со студией

Кстати, 4 июля "Комсомольская правда" проведет еще один онлайн-марафон. Следите за нашими анонсами.

ИСТОЧНИК KP.RU