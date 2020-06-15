2020-06-15T07:57:03+03:00
Общество

«У всех забрать права»: новая разметка на Нерчинской толкает автомобилистов на грубые нарушения

Сплошная линия на узком участке дороги не позволяет разъехаться авто, но к правилам придется привыкать
Милана СОКОЛ
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Новая разметка удивила автомобилистов. Фото: Лариса ОмельянчукНовая разметка удивила автомобилистов. Фото: Лариса Омельянчук
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Новая разметка на улице Нерчинской, удивила автомобилистов. Дело в том, что сплошная линия появилась на довольно узком участке дороги, который сейчас к тому же запаркован. Проехать без нарушений у водителей не получается, впрочем, как и заехать на стихийную парковку вдоль дороги.

– Нарисовали полосу на Нерчинской для двухстороннего движения. Стоим и думаем : Нарушать? Ехать по встречке? Как вы думаете?, – делится автор фото на страничке в социальных сетях.

Как оказалось, движение на участке в районе Нерчинской, 10 и далее, вскоре помогут отладить знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств. Именно поэтому здесь нанесена сплошная линия разметки – для двух полноценных полос.

– Да, на данном участке по многочисленным просьбам местных жителей будет ограничена стоянка автотранспорта. Она существенно затрудняет движение, так как очень часто встречный автотранспорт из-за запаркованной полосы не может разъехаться. В связи с этим по проекту организации дорожного движения силами СГТ нанесена соответствующая разметка и в ближайшее время появятся знаки, запрещающие остановку автотранспорта, – прокомментировала специалист пресс-службы мэрии Владивостока Ольга Суходоева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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