2020-06-15T08:05:51+03:00
Общество

Самогонщицу из Приморья осудили по уголовной статье

Ранее женщину неоднократно привлекали к административной ответственности за продажу кустарно сделанного алкоголя
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Фото: архив КПФото: архив КПФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Городской суд Арсеньева вынес приговор местной жительнице по статьи 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции». Ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ за розничную продажу самогона. В октябре прошлого года правоохранители вновь «застукали» гражданку за продажей алкоголя кустарного производства. Для своего нелегального бизнеса самогонщица использовала квартиру по улице Октябрьской, которую арендовала у знакомой.

Признав подсудимую виновной, суд назначил ей наказание — 5 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка ежемесячно. Приговор в законную силу не вступил, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
1 миллион 400 тысяч бюллетеней для плебисцита получили избиркомы Приморья
От полчищ прожорливых гусениц во Владивостоке планируют избавиться с помощью обработки
Во Владивосток из Антарктиды вернулся «Маршал Геловани»
В четырех скверах Владивостока началась реконструкция
«Для отлова нужны серьезные причины, а здесь их нет» - специалисты о необычном госте на корабле во Владивостоке
Самогонщицу из Приморья осудили по уголовной статье
«У всех забрать права»: новая разметка на Нерчинской толкает автомобилистов на грубые нарушения
Радиомарафон "Комсомольской правды" против коронавируса признали лучшим в своей номинации
Стало известно, на каких территориях Приморья не обнаружен COVID-19
Подпольное казино во Владивостоке накрыли совместно Следственный комитет и Росгвардия
Большинство жителей Приморского края примет участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию
Отключения горячей воды во Владивостоке с 15 по 24 июня
Чему научили IT-инженеры и разработчики ДВФУ машины?
В Славянке до конца года откроется крупный физкультурно-спортивный комплекс
Приморские энергетики готовят оборудование к новому отопительному сезону
Число заболевших COVID-19 в Приморье приблизилось к 3000