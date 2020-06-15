Самогонщицу из Приморья осудили по уголовной статье

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:05:51+03:00

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Городской суд Арсеньева вынес приговор местной жительнице по статьи 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции». Ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ за розничную продажу самогона. В октябре прошлого года правоохранители вновь «застукали» гражданку за продажей алкоголя кустарного производства. Для своего нелегального бизнеса самогонщица использовала квартиру по улице Октябрьской, которую арендовала у знакомой.

Признав подсудимую виновной, суд назначил ей наказание — 5 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка ежемесячно. Приговор в законную силу не вступил, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU