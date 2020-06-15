В четырех скверах Владивостока началась реконструкция

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:48:56+03:00

К 15 августа по замыслу мэрии должны преобразиться скверы Надибаидзе, Жариковский, по адресам Светланская, 147 и Лермонтова, 91 в поселке Трудовое

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Началась реконструкция владивостокских скверов имени Надибаидзе, Жариковского, общественных пространств на улице Светланской, 147 и Лермонтова, 91 в поселке Трудовое.

— Все проекты прошли процедуру торгов, для работ определены подрядчики. На объектах проводится планирование территорий, начинается демонтаж существующего покрытия. Параллельно подрядчик закупает необходимые материалы и малые архитектурные формы, — сообщил заместитель директора МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока» Салават Галиев.

Сквер имени Шалвы Надибаидзе, на Калинина, 230, транзитный, поэтому в нем собираются сохранить все существующие дорожки и благоустроить тропинки, протоптанные местными жителями. По пожеланиям горожан будут созданы спортивная и детская площадки.

В сквере на Светланской, 147 планируется полностью заменить существующее мощение и высадить новые деревья. Сейчас сквер полностью огорожен, началась разметка территории.

В Жариковском сквере, как сообщает пресс-служба городской администрации, полным ходом идет демонтаж старой тротуарной плитки. На зеленой территории также будет сохранено максимальное количество деревьев и кустарников.

В сквере на Лермонтова, 91 в поселке Трудовое строительство идет с опережением графика: завершен демонтаж мостовой, идут земляные работы, выводится кабель под опоры освещения.

Окончание реконструкции скверов запланировано на 15 августа.

В Игнатьевском сквере, который также планировали начать реконструировать, работы пока не начались, потому что местные жители в последний момент попросили внести изменения в проект: убрать площадку для выгула собак и небольшой настил с амфитеатром. Сообщается, что подрядчик начнет работы, как только будут урегулированы все вопросы с жителями района Первой Речки.

Всего по программе «Формирование комфортной городской среды» во Владивостоке в этом году планируется отремонтировать 12 скверов.

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ИСТОЧНИК KP.RU