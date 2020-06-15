2020-06-15T08:48:56+03:00
Общество

В четырех скверах Владивостока началась реконструкция

К 15 августа по замыслу мэрии должны преобразиться скверы Надибаидзе, Жариковский, по адресам Светланская, 147 и Лермонтова, 91 в поселке Трудовое
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Общественные наблюдатели оценили начало работ по реконструкции. Фото: сайт администрации ВладивостокаОбщественные наблюдатели оценили начало работ по реконструкции. Фото: сайт администрации Владивостока
Изменить размер текста:

Началась реконструкция владивостокских скверов имени Надибаидзе, Жариковского, общественных пространств на улице Светланской, 147 и Лермонтова, 91 в поселке Трудовое.

— Все проекты прошли процедуру торгов, для работ определены подрядчики. На объектах проводится планирование территорий, начинается демонтаж существующего покрытия. Параллельно подрядчик закупает необходимые материалы и малые архитектурные формы, — сообщил заместитель директора МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока» Салават Галиев.

Сквер имени Шалвы Надибаидзе, на Калинина, 230, транзитный, поэтому в нем собираются сохранить все существующие дорожки и благоустроить тропинки, протоптанные местными жителями. По пожеланиям горожан будут созданы спортивная и детская площадки.

В сквере на Светланской, 147 планируется полностью заменить существующее мощение и высадить новые деревья. Сейчас сквер полностью огорожен, началась разметка территории.

В Жариковском сквере, как сообщает пресс-служба городской администрации, полным ходом идет демонтаж старой тротуарной плитки. На зеленой территории также будет сохранено максимальное количество деревьев и кустарников.

В сквере на Лермонтова, 91 в поселке Трудовое строительство идет с опережением графика: завершен демонтаж мостовой, идут земляные работы, выводится кабель под опоры освещения.

Окончание реконструкции скверов запланировано на 15 августа.

В Игнатьевском сквере, который также планировали начать реконструировать, работы пока не начались, потому что местные жители в последний момент попросили внести изменения в проект: убрать площадку для выгула собак и небольшой настил с амфитеатром. Сообщается, что подрядчик начнет работы, как только будут урегулированы все вопросы с жителями района Первой Речки.

Всего по программе «Формирование комфортной городской среды» во Владивостоке в этом году планируется отремонтировать 12 скверов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
1 миллион 400 тысяч бюллетеней для плебисцита получили избиркомы Приморья
От полчищ прожорливых гусениц во Владивостоке планируют избавиться с помощью обработки
Во Владивосток из Антарктиды вернулся «Маршал Геловани»
В четырех скверах Владивостока началась реконструкция
«Для отлова нужны серьезные причины, а здесь их нет» - специалисты о необычном госте на корабле во Владивостоке
Самогонщицу из Приморья осудили по уголовной статье
«У всех забрать права»: новая разметка на Нерчинской толкает автомобилистов на грубые нарушения
Радиомарафон "Комсомольской правды" против коронавируса признали лучшим в своей номинации
Стало известно, на каких территориях Приморья не обнаружен COVID-19
Подпольное казино во Владивостоке накрыли совместно Следственный комитет и Росгвардия
Большинство жителей Приморского края примет участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию
Отключения горячей воды во Владивостоке с 15 по 24 июня
Чему научили IT-инженеры и разработчики ДВФУ машины?
В Славянке до конца года откроется крупный физкультурно-спортивный комплекс
Приморские энергетики готовят оборудование к новому отопительному сезону
Число заболевших COVID-19 в Приморье приблизилось к 3000