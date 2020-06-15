Во Владивосток из Антарктиды вернулся «Маршал Геловани»

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:20:02+03:00

На торжественной церемонии встречи из дальнего похода "Маршала Геловани". Фото: пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту

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Владивосток торжественно встретил из дальнего похода в Антарктиду гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани». Плавание, проходившее при поддержке Русского Географического Общества, длилось более трех месяцев и было посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

По данным пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, за экспедицию судно прошло более 22 тысяч морских миль. Экипаж выполнил 19 тысяч линейных километров маршрутного промера, более 700 гидрометеорологических наблюдений.

Судно "Маршал Геловани". Фото: пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту

«Маршал Геловани» стал первым судном Тихоокеанского флота, которое достигло района Южного магнитного полюса земли в море Дюрвиля, и впервые за 30 лет во взаимодействии с исследовательским судном Балтийского флота «Адмирал Владимирский» провело на месте замеры по определению истинной точки Южного магнитного полюса.

Торжественное построение на Корабельной набережной. Фото: пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту

В честь возвращения экспедиции на причале Корабельной набережной во Владивостоке прошло общее построение экипажей кораблей соединения ТОФ и экипажа гидрографического судна. От имени командования ТОФ присутствующих поприветствовал заместитель командующего флотом вице-адмирал Денис Березовский. По традиции он вручил капитану судна Игорю Садову жареного поросенка. Тихоокеанцев поздравили начальник Гидрометеорологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Владимир Удриш и ветераны флота.

Традиционный жареный поросёнок. Фото: пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту

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ИСТОЧНИК KP.RU