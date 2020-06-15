2020-06-15T09:20:02+03:00
Общество

Во Владивосток из Антарктиды вернулся «Маршал Геловани»

Судно приветствовали общим построением экипажей кораблей соединения ТОФ и жареным поросенком [фото]
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
На торжественной церемонии встречи из дальнего похода "Маршала Геловани". Фото: пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флотуНа торжественной церемонии встречи из дальнего похода "Маршала Геловани". Фото: пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту
Изменить размер текста:

Владивосток торжественно встретил из дальнего похода в Антарктиду гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани». Плавание, проходившее при поддержке Русского Географического Общества, длилось более трех месяцев и было посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

По данным пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, за экспедицию судно прошло более 22 тысяч морских миль. Экипаж выполнил 19 тысяч линейных километров маршрутного промера, более 700 гидрометеорологических наблюдений.

Судно "Маршал Геловани". Фото: пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту

Судно "Маршал Геловани". Фото: пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту

«Маршал Геловани» стал первым судном Тихоокеанского флота, которое достигло района Южного магнитного полюса земли в море Дюрвиля, и впервые за 30 лет во взаимодействии с исследовательским судном Балтийского флота «Адмирал Владимирский» провело на месте замеры по определению истинной точки Южного магнитного полюса.

Торжественное построение на Корабельной набережной. Фото: пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту

Торжественное построение на Корабельной набережной. Фото: пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту

В честь возвращения экспедиции на причале Корабельной набережной во Владивостоке прошло общее построение экипажей кораблей соединения ТОФ и экипажа гидрографического судна. От имени командования ТОФ присутствующих поприветствовал заместитель командующего флотом вице-адмирал Денис Березовский. По традиции он вручил капитану судна Игорю Садову жареного поросенка. Тихоокеанцев поздравили начальник Гидрометеорологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Владимир Удриш и ветераны флота.

Традиционный жареный поросёнок. Фото: пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту

Традиционный жареный поросёнок. Фото: пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
1 миллион 400 тысяч бюллетеней для плебисцита получили избиркомы Приморья
От полчищ прожорливых гусениц во Владивостоке планируют избавиться с помощью обработки
Во Владивосток из Антарктиды вернулся «Маршал Геловани»
В четырех скверах Владивостока началась реконструкция
«Для отлова нужны серьезные причины, а здесь их нет» - специалисты о необычном госте на корабле во Владивостоке
Самогонщицу из Приморья осудили по уголовной статье
«У всех забрать права»: новая разметка на Нерчинской толкает автомобилистов на грубые нарушения
Радиомарафон "Комсомольской правды" против коронавируса признали лучшим в своей номинации
Стало известно, на каких территориях Приморья не обнаружен COVID-19
Подпольное казино во Владивостоке накрыли совместно Следственный комитет и Росгвардия
Большинство жителей Приморского края примет участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию
Отключения горячей воды во Владивостоке с 15 по 24 июня
Чему научили IT-инженеры и разработчики ДВФУ машины?
В Славянке до конца года откроется крупный физкультурно-спортивный комплекс
Приморские энергетики готовят оборудование к новому отопительному сезону
Число заболевших COVID-19 в Приморье приблизилось к 3000